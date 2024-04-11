國際非牟利慈善組織救助兒童會Save The Children連繫世界

7歲的Omar，現與家人同住索馬利亞邦特蘭一個流離失所者的營地，平時最愛畫畫和踢足球；幾年前，由於乾旱和蝗蟲災害摧毀了他們的農場，Omar一家被逼從埃塞俄比亞的家園遷到現居地。小小年紀的他便胸懷大志，希望長大後能成為一名老師，幫助像自己般貧苦的人。

透過救助兒童會兒童保護使者月捐計劃，Omar現在終有機會上幼兒園，學習知識之餘，也能跟營地的其他兒童一齊參加救助兒童會的兒童友善空間，發揮互助友愛的精神，快樂的生活。而Omar的媽媽也獲得救助兒童會的現金支援，以幫助支付食物等基本必需品，一家人也不再受飢餓和天災的折磨。

「能有生存的環境，才有追夢的能力」

在2022年，救助兒童會已在全球幫助了超過4,880萬名兒童，讓他們可以在健康和安全的環境下學習和成長。如今，你也可以牽著那近在咫尺的小手，攜手同行，並肩童路，成就他們的夢想，改變他們的前途，創造社會美好的將來。

每月穩定的捐款，能讓救助兒童會制定更長遠和有效的救助兒童項目。立即成為兒童守護使者，透過救助兒童會連繫世界各地的兒童，讓救助兒童工作可以持之以恆，改寫兒童命運，讓生命影響生命！

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關於香港救助兒童會

救助兒童會（Save the Children）相信每位兒童都應該擁有未來。在香港及世界各地，我們竭盡所能，在乎日及危難時刻，讓兒童健康成長，並獲享學習機會和受到保護。憑藉100多年的經驗與專業，我們是世界上首間的獨立兒童機構一致力改爱生命和我們共享的未來。救助兒童會在約120個國家開展工作，成立於2009年的香港救助兒童會是全球運動的一分子。我們與兒童、家庭、社區和我們的支持者合作，為香港和世界各地的兒童帶來持久的改變。如欲了解更多，瀏覽我們的網站，或追蹤我們的 Facebook、Instagram、Linkedin及YouTube。

SOURCE Save the Children