香港寬頻獲SBTi認證 承諾以科技實踐減碳目標

26 9月, 2024, 15:45 CST
香港2024年9月26日 /美通社/ -- 香港寬頻有限公司（「香港寬頻」；香港交易所股份代號：1310）欣然宣布獲得科學基礎減量目標倡議（SBTi）認證。香港寬頻訂立短期減碳目標，承諾於2030財年前，按2022財年基準大幅減少50.65%範圍一及範圍二排放，及減少25.00%與購買的商品和服務、銷售產品的使用相關的範圍三排放，致力以科技驅動環境、社會及管治（ESG）發展，達致SBTi 的1.5°C減碳目標。
為推動實現減碳目標的進程，香港寬頻集團銳意透過技術升級及業務重整增強能源效益。集團來年的主要減碳措施包括：升級網絡技術、加強優化網絡效能、整合數據中心並推動可持續採購，期望整合資源、避免浪費，從而減少碳足跡，建立可持續未來。
香港寬頻持股管理人、執行副主席及集團行政總裁楊主光表示﹕「秉持著『成就更美好家園』的核心價值，我們一直不遺餘力地推動ESG發展。是次獲得SBTi認證，印證了香港寬頻作為業界ESG驅動者的領導地位。我們將繼續推動技術創新和可持續發展，為建設綠色低碳的未來出一分力。」
香港寬頻過去已在ESG的發展歷程中獲得多項重要認可。集團於2022年獲國際權威評級機構MSCI（Morgan Stanley Capital International）上調環境、社會及管治（ESG）評級至AAA最高殊榮並維持至今，儕身全球頂尖14%電訊公司之列。集團自2016年起成為恒生可持續發展企業基準指數成分股的一員，於2020年至2022年連續三年獲取AA評級，並於2023年起獲提升至AA+評級。
關於香港寬頻有限公司
香港寬頻有限公司（香港交易所股份代號：1310，連同其附屬公司，統稱「香港寬頻」或「集團」）為投資控股公司。集團總部設於香港，業務遍及香港、澳門、中國內地，是具領導地位的綜合電訊及科技服務供應商。集團提供全方位的一站式優質資訊及通訊科技（ICT）方案及無限合一服務組合。香港寬頻的三重光纖網絡覆蓋香港超過257萬住戶及8,100幢商業樓宇及設施。香港寬頻以「成就更美好家園」為核心目標，致力為其業務所至地區帶來長遠效益，於2024年獲MSCI ESG 最高AAA評級，表現力壓同儕。集團由數百位自資購入香港寬頻有限公司（香港聯合交易所股份代號：1310）股票的持股管理人（主任及管理級別人才）管理。有關香港寬頻有限公司的詳情，請瀏覽 www.hkbn.net/。
SOURCE 香港寬頻有限公司
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