香港寬頻獲SBTi認證 承諾以科技實踐減碳目標

香港2024年9月26日 /美通社/ -- 香港寬頻有限公司（「香港寬頻」；香港交易所股份代號：1310）欣然宣布獲得科學基礎減量目標倡議（SBTi）認證。香港寬頻訂立短期減碳目標，承諾於2030財年前，按2022財年基準大幅減少50.65%範圍一及範圍二排放，及減少25.00%與購買的商品和服務、銷售產品的使用相關的範圍三排放，致力以科技驅動環境、社會及管治（ESG）發展，達致SBTi 的1.5°C減碳目標。

為推動實現減碳目標的進程，香港寬頻集團銳意透過技術升級及業務重整增強能源效益。集團來年的主要減碳措施包括：升級網絡技術、加強優化網絡效能、整合數據中心並推動可持續採購，期望整合資源、避免浪費，從而減少碳足跡，建立可持續未來。