專業住宅開發商SCOPE將曼谷公寓價格推至歷史新高

他補充道：「在二級市場上，部分熱門單元的售價更是突破了每平方米3.45萬美元。」

SCOPE Langsuan高34層，共133套公寓，項目位於曼谷Langsuan路黃金地塊且坐擁永久產權。2018年，該地塊以每平方米約22500美元（每平方佤310萬泰銖）成交，成為當時泰國最貴的土地交易。項目特邀紐約ONE57「億萬富豪大廈」的室內設計師Thomas Juul-Hansen操刀室內設計。

Chaipromprasith先生表示：「SCOPE專注於打造超高端住宅，我們在整個開發過程中引入國際專家團隊，尤其注重那些雖不顯眼卻至關重要的細節，如牆體、天花板與地板的隱蔽工程，確保業主能安享數十年健康無憂的居住體驗。事實上，無論住宅單元位於大樓哪裡，買家都願意支付這些價格，這更加堅定了我們的想法，即曼谷正湧現一批高度認可我們專業投入與匠心獨運的房主。」

SCOPE Langsuan的住宅起售價約為128萬美元，對應83平方米的一居室。兩居室至少154平方米，三居室至少240平方米，而最大戶型則達463平方米。隨著泰國在外籍人士心中的受歡迎度持續攀升，其在InterNations「2024年外籍人士最佳移居地」(Best Destination for Expat in 2024)榜單中名列第6（共53個國家），並在「外籍人士整體幸福感」(Overall Expat Happiness)排名中位居第7，這極大地推動了住房需求。

泰國知名投資分析師Chatchawan Watthanachot先生指出：「SCOPE Langsuan之所以能定價如此之高，其優越的地理位置是關鍵。SCOPE巧妙融合了高端品質與黃金地段，距離城市公共交通系統、曼谷最大的中央公園及六大頂級購物中心均僅需步行幾分鐘即可。這些優勢共同支撐了其創紀錄的房價。」

詳情請訪問：www.scopecollection.com。

SOURCE Scope Langsuan