蘭精維繹絲™在聯合國SEA of Solutions 2024會議上呼籲關注塑膠污染問題

奧地利蘭精2024年10月3日 /美通社/ -- 蘭精集團的旗艦專業不織布纖維品牌維繹絲™ 參加了聯合國「 SEA of Solutions 2024 」（簡稱「 SoS 2024 」會議，重申其推動創新、為全球塑膠污染問題提供解決方案的承諾。此活動於9月18日在泰國曼谷舉行，由聯合國環境規劃署與東亞海洋協調機構設立的 SEA Circular 主辦。

「 SoS 2024」研討會自2019年起成為各界探討塑膠污染應對方案的交流平台。蘭精作為此研討會的參與者，多年來致力於減少不織布行業對塑膠的依賴。蘭精集團不織布可持續發展合作關係經理 Norma Schönherr 以「為塑膠循環經濟革新設計」為主題，分享了維繹絲™的實踐範例——「以纖維素纖維應對微塑膠污染」。 Schönherr 指出，蘭精的木質[1]維繹絲™纖維對環境友好兼功能性强，可取代合成塑膠基纖維，且尤其適用於生產個人衛生用品。

維繹絲™纖維可生物降解[2]，不屬於歐盟《一次性塑膠指令》[3] 中所定義的塑膠材料。2021年，美國加州大學聖地牙哥分校的著名斯克利普斯海洋研究所證實，蘭精的木質纖維素纖維在海面或海底30天內即可完全降解，而石油基的纖維在二百天後卻仍無降解的跡象[4]。

就集團參與是次會議，蘭精集團不織布業務執行副總裁 Monique Buch 表示：「蘭精一直與價值鏈合作夥伴緊密合作，推進可持續發展解決方案，以推動產業向可持續發展目標邁進。蘭精團隊參與 SEA of Solutions 2024 正正體現了我們如何通過全球各方合作與知識共享應對塑膠污染問題。」

維繹絲™系列包括不含氯的萊賽爾纖維、特種黏膠纖維，以及高性能疏水性纖維。展望未來，維繹絲™將繼續推動以環境友好纖維替代合成纖維，擴大產品可應用的場景和行業，促進不織布行業的變革。

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關於維繹絲™

維繹絲™是蘭精集團的旗艦專業不織布品牌。維繹絲™產品系列包括維繹絲™萊賽爾纖維和維繹絲™特種粘膠纖維，這些纖維以木材為原料，具有天然吸水性，有助於液體均衡分佈，並可生物降解，用途廣泛。維繹絲™品牌的纖維可分為四個系列，包括維繹絲™美容護膚、維繹絲™ 身體護理、維繹絲™親膚護理和維繹絲™ 表面擦拭，可用於嬰兒護理、美容和身體護理、私密護理和表面清潔。

如欲了解有關維繹絲™的更多信息，請瀏覽https://www.veocel.com/。有關維繹絲™品牌纖維的環保特性、性能以及技術和生產工藝詳情，請瀏覽https://www.veocel.com/en/sustainability。

SOURCE LENZING