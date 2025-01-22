越南SeABank 2024年稅前利潤2.382億美元

得益於靈活的經營策略和對可持續發展目標的堅持，SeABank的稅前利潤(PBT)達2.382億美元，按年度增長31%，超越目標103%。總資產達128.5億美元，按年度增長22%；信貸增長20.42%，未償信貸餘額達82.6億美元，並優先發放給綠色信貸部門和越南經濟增長引擎。

資金籌集總額超過關鍵績效指標(KPI)，按年度增長23%，達85.2億美元。其中，經常帳戶儲蓄帳戶(CASA)增長96%，達12.9億美元，占資金籌集總額的19.4%。總收入(TOI)按年度增長32%，達4.895億美元。不良貸款率(NPL)控制在1.89%，符合SBV的要求。

通過拓展國際合作夥伴關係，2024年SeABank國外資金籌集增加逾2.5億美元，達8.5億美元（不包括貿易融資）。其中，來自國際金融公司(IFC)、亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)、挪威Norfund等的投資與合作引人注目。此外，根據年度股東大會批准的路線圖，SeABank成功將註冊資本增至11.2億美元，進一步提升其財務能力。

SeABank亦藉由數碼科技與產品多元化的推廣，維持穩定成長。所有績效指標皆呈正成長趨勢，如淨資產收益率(ROE)為14.75%，資產收益率(ROA)為1.63%，成本收入比(CIR)則銳減至33.28%。

2024年，SeABank獲SBV核准將其在PTF的全部股本轉讓給AEON Financial。相關程序預計於2025年第一季度完成。

致力可持續發展，推動2025年增長

SeABank成功將T24核心銀行系統升級至越南最新的R22版本，以謀求長期效益。通過科技應用，客戶體驗與營運效率得到顯著提升。2024年，SeABank數碼交易量達5260萬筆，按年度增長160%；70%以上新帳戶通過eKYC網上開立，網上用戶數量接近400萬。

SeABank始終踐行企業社會責任承諾，為住房維修、救災、貧困學生獎學金、植樹造林等活動撥款超90萬美元。

展望2025年，SeABank的目標是在穩固的基礎上再接再厲，力爭實現總資產增長10%、信貸增長15%、資金籌集增長16%、PBT增長10%，預計ROE將達13.8%。這些目標符合SeABank的可持續增長願景，並將鞏固其作為領先零售銀行的地位。

SOURCE SeABank