SeABank 2024年股東大會：增長目標定在28%，註冊資本計劃增至12億美元

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SeABank

18 4月, 2024, 01:12 CST

越南河內2024年4月18日 /美通社/ -- Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank（簡稱SeABank，股票代碼：SSB）成功舉行了2024年度股東大會（以下簡稱「股東大會」），通報了2023年良好的經營業績，並公佈了2024年經營計劃。

2023年，儘管全球和國內經濟形勢嚴峻，SeABank仍努力保持穩定的增長速度，取得了良好的經營業績

SeABank’s 2024 Annual General Meeting of Shareholders: growth goal of 28%, charter capital increase targeted at US$1.2 billion (PRNewsfoto/SeABank)
SeABank’s 2024 Annual General Meeting of Shareholders: growth goal of 28%, charter capital increase targeted at US$1.2 billion (PRNewsfoto/SeABank)

在市場地位和聲譽方面，SSB被HoSE選入VN30指數。SeABank還成為越南資金額最大的7家銀行之一，並榮獲總統頒發的一等勞動獎章。

此外，SeABank在國際上獲得的殊榮還包括：2023 年世界銀行1000強第771位（《The Banker》雜誌）；2023年越南最具價值品牌100強第44位（《Brand Finance》）。

2023年，穆迪確認SeABank的重要類別評級為Ba3，評級展望為「穩定」，這反映出其資本充足率在不斷提高。SeABank率先將《Basel III》（巴塞爾協議III）應用於銀行管理和風險管理，採用先進的方法衡量市場風險敏感性，優化了RWA和資本。因此，資本持有的風險與機遇得到了平衡，從而改善了流動性，加強了信貸風險和操作風險管理。

根據業績和背景分析，股東大會批准了2024年業務計劃，旨在保持穩定增長。其中，總資產預期約達114億美元；資本調動目標約為10.8億美元；PBT（稅前利潤）目標約為2.326億美元，同比增長28%；ROE（淨資產收益率）目標定在13.9%；NPL（不良債權）控制在3%以內。

股東大會還討論了計劃將註冊資本增加至近12億美元，具體為：

  • 發行3.29億股SSB股份，按13.1826%的比例向股東派發2023年股息，併發行1030萬股股份，按0.4127%的比例透過所有者權益增資，使註冊資本增至約11.2億美元。
  • 在ESOP計劃下發行4500萬股，增加約1775萬美元的註冊資本。
  • 以私募和/或發行股票置換債務的形式發行不超過1.2億股，預計價格為0.4美元/股，增加約4740萬美元的註冊資本。

此外，為加強管理層結構，股東大會批准Ngo Thi Nhai女士（董事會成員）辭職，並選舉Tran Thi Thanh Thuy女士為新的董事會成員。可見，SeABank 希望提高其管理和運營能力，推進2024-2028年策略，推動符合國際標準的可持續發展。

SOURCE SeABank

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