國際金融公司支持SeABank發行越南首支藍色債券，推動氣候融資

此外，國際金融公司還向SeABank提供7500萬美元貸款，旨在通過增加對中小企業的融資（包括女性所擁有的企業），來促進金融普惠。

SeABank董事會副主席Le Thu Thuy女士表示：「國際金融公司的投資將幫助SeABank增加對支持越南氣候和金融普惠議程的舉措的資金投入。我們很榮幸能夠發行越南首支出自於私人商業銀行的藍色債券和綠色債券。我們期待與國際金融公司合作，進一步加強我們的綠色和藍色投資組合戰略。」

除了投資外，國際金融公司還將就採用綠色和藍色債券框架，向SeABank提供諮詢，同時幫助SeABank確定符合條件的綠色和藍色資產，並制定相應的產品管道。

國際金融公司越南、柬埔寨和老撾人民民主共和國經理Thomas Jacobs說：「越南的綠色轉型嚴重依賴私人資本，而藍色和綠色債券等創新融資工具的推出，為與氣候相關的項目提供了新的資金來源。通過投資一家領軍企業，國際金融公司正在建立新的資產類別，同時調動資本，並加強當地金融機構的能力，以便在越南推動增加氣候融資。」

自2021年以來，雙方已經合作通過定制產品，增加獲取氣候融資的途徑以及國際貿易，來擴大對中小企業的貸款。在國際金融公司的支持下，SeABank可以開發綜合的ESG（環境、社會和治理）框架，並優先為綠色項目提供資金，從而促進氣候變化的緩解和資源效率的提升。

SOURCE SeABank