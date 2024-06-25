國際金融公司支持SeABank發行越南首支藍色債券，推動氣候融資

25 6月, 2024, 10:42 CST
越南河內2024年6月25日 /美通社/ -- 為了催生可行的藍色金融市場，推動綠色債券並支持越南的小型企業，國際金融公司(IFC)向東南亞股份商業銀行（SeABank，股票代碼：SSB）提供了一套1.5億美元的融資方案。這項投資包括越南私人商業銀行首次發行藍色債券和綠色債券。
作為此次融資的一部分，國際金融公司認購2500萬美元藍色債券，將使SeABank能夠擴大對與海洋和水資源（水產養殖與漁業、供水等）相關的可持續經濟活動的資助。國際金融公司認購5000萬美元綠色債券，將有助於該銀行增加對綠色資產（綠色建築、可再生能源和能源效率）的融資。作為英國綠色建設市場加速器(MAGC)計劃的實施機構，國際金融公司將為零售借款人提供金額最高達48萬美元且基於績效的激勵措施，以幫助抵消與購買綠色住房單元相關的增量綠色成本。
此外，國際金融公司還向SeABank提供7500萬美元貸款，旨在通過增加對中小企業的融資（包括女性所擁有的企業），來促進金融普惠。
SeABank董事會副主席Le Thu Thuy女士表示：「國際金融公司的投資將幫助SeABank增加對支持越南氣候和金融普惠議程的舉措的資金投入。我們很榮幸能夠發行越南首支出自於私人商業銀行的藍色債券和綠色債券。我們期待與國際金融公司合作，進一步加強我們的綠色和藍色投資組合戰略。」
除了投資外，國際金融公司還將就採用綠色和藍色債券框架，向SeABank提供諮詢，同時幫助SeABank確定符合條件的綠色和藍色資產，並制定相應的產品管道。
國際金融公司越南、柬埔寨和老撾人民民主共和國經理Thomas Jacobs說：「越南的綠色轉型嚴重依賴私人資本，而藍色和綠色債券等創新融資工具的推出，為與氣候相關的項目提供了新的資金來源。通過投資一家領軍企業，國際金融公司正在建立新的資產類別，同時調動資本，並加強當地金融機構的能力，以便在越南推動增加氣候融資。」
自2021年以來，雙方已經合作通過定制產品，增加獲取氣候融資的途徑以及國際貿易，來擴大對中小企業的貸款。在國際金融公司的支持下，SeABank可以開發綜合的ESG（環境、社會和治理）框架，並優先為綠色項目提供資金，從而促進氣候變化的緩解和資源效率的提升。
SOURCE SeABank
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