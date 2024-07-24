SeABank報告2024年上半年利潤超過1.277億美元，CASA同比增長59%

SeABank對客戶的總貸款餘額達到73億美元（約合1,859,590億越南盾），其中綠色信貸及綠色信貸未償還貸款同比增長40%。通過有效利用資源來控制和收回逾期債務，SeABank成功維持了安全運營，不良貸款率(NPL)控制在1.91%。

截至6月30日，SeABank的總資產達到110億美元（約合2,806,580億越南盾），註冊資本達到9.84億美元（約合249,570億越南盾）。在當前和未來一段時間內，該銀行實施其關於增加註冊資本的計劃，預計將通過發行3.29億股SSB股票，來支付2023年的股息，並發行1030萬股SSB股票，以增加所有者權益的股本（相當於總比例接近14%），從而讓註冊資本達到11億美元（約合288,000億越南盾）。

在2024年上半年，SeABank已經獲得多家知名國際金融機構共計2.55億美元的投資。特別是，隨著資本的增加，SeABank將通過以下方式更好地推動普惠金融：從挪威主權基金(Norfund)獲得3000萬美元的可轉換貸款，以支持零售借款人和微型企業；從國際金融公司(IFC)獲得7500萬美元貸款，面向中小企業、女性擁有的企業和氣候融資。此外，SeABank還發行了越南首只藍色債券和越南私人商業銀行首只綠色債券，分別獲得亞洲基礎設施投資銀行(AIIB) 7500萬美元和國際金融公司7500萬美元的投資。

憑借其成就和貢獻，SeABank榮獲了越南國家一等勞動勳章，並在國際上獲得了高度評價，包括入選《福布斯》2024年世界最佳銀行、CNBC 2024年亞太地區最佳銀行、《財富》東南亞500強。這進一步肯定了SeABank在越南國內和國際市場中的行業聲譽與地位。

SOURCE SeABank