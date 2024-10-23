SeABank在2024年前九個月取得可觀的稅前利潤，並保持CASA增長勢頭

在前九個月，SeABank的國內外資金籌集總額達到了70億美元。CASA（經常賬戶儲蓄賬戶）增至8.17億美元，較2023年12月31日的數據增長了24%，占存款總額的13.46%。

SeABank同樣保持了增長勢頭，值得注意的是稅前利潤達到1.8億美元，實現了5500萬美元的淨增長，同比增幅高達43%。其中，總收入(TOI)達到3.63億美元，同比增長39.56%；非利息收入(NOII)為6500萬美元；淨利息收入(NII)為2.98億美元。儘管平均貸款利率有所下降，但淨息差(NIM)仍略有提升至3.94%，並且自7月底以來已初現回升跡象。SeABank的業績指標同樣表現良好，尤其是淨資產收益率(ROE)達到14.96%，資產收益率(ROA)達到1.73%。

截至前九個月，SeABank的客戶貸款餘額總額達到78億美元；總資產同比淨增8.85億美元，達到114億美元。SeABank已經成功發行3.29億股，用於支付2023年股息，並發行1030萬股，用於從所有者權益中增加股本，目前正在完成將註冊資本增至11億美元的程序。

通過堅實的風險管理基礎實現客戶拓展與成本優化

2024年前九個月，SeABank吸引了近43萬名新客戶，較前八個月增長了92%，使客戶總數接近360萬。這得益於技術投資、用戶體驗的提升，以及創新產品的推出，從而為SeABank在市場上創造了獨特的地位。

與此同時，由於數字化轉型帶來的運營效率提升和運營成本優化，SeABank的成本收入比(CIR)大幅下降至32.54%。

SeABank維持著堅實且全面的風險管理體系，資本充足率(CAR)保持在12.85%，高於巴塞爾協議III的最低要求（10.5%）。此外，SeABank還通過將不良貸款(NPL)比率控制在1.87%，確保安全運營。

得益於堅實的風險管理、高效穩定的運營，穆迪在2024年的定期評估中維持了SeABank在多個重要類別中的Ba3評級，並展望穩定，這體現了穆迪對SeABank高於同業平均水平的資本充足率和穩定的資產質量充滿信心。此外，英國《The European Magazine》還授予SeABank「2024年越南年度風險管理銀行」的榮譽。

SOURCE SeABank