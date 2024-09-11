穆迪將SeABank信用評級維持在Ba3 前景穩定

此外，在對越南政府為該銀行提供必要支持的能力作出分析後，穆迪將SeABank的長期存款信用評級維持在Ba3，比越南的主權評級（Ba2，前景「穩定」）低一個等級。

自2022年起，穆迪將SeABank的發行人和存款信用評級從B1提升至Ba3，將BCA評級從B2提升至B1，以示對SeABank的市場地位、發展潛力和聲譽的肯定。由此可見，SeABank在保持透明、安全且可持續的營運與治理的同時，正致力於成為一家符合最高國際標準的領先銀行。

近年來，SeABank不斷增強資本實力，以實現其增長目標並提高市場競爭力。目前，SeABank的法定資本約為9.82億美元，計劃通過發行3.29億股以支付2023年股息和1030萬股用於增加所有者權益的股本後，將法定資本提高到約11億美元，新增股本佔總股本的近13.6%。

值得注意的是，SeABank已受託從國際金融公司(IFC)、美國國際開發金融公司(DFC)、亞洲基礎設施投資銀行(AIIB)、挪威發展投資基金(Norfund)等知名金融機構獲得8.5億美元資金，用於促進普惠金融和氣候融資。此外，SeABank還率先發行了越南首支藍色債券和首支國內私營商業銀行綠色債券，總價值高達1.5億美元，開創性地應用了創新金融工具。

SeABank將氣候融資和普惠金融作為發展重點，將繼續專注於增強資本實力和改善相關指標。這將使該銀行能夠支持越南企業的可持續發展，推動綠色信貸和環保項目融資。SeABank的目標是成為可持續金融領域的領先銀行，為可持續經濟的發展做出貢獻。

SOURCE SeABank