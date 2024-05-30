SeABank與Visa達成策略合作以加速支付數碼化

Visa亞太區總裁康軒誠先生(Stephen Karpin)在簽約儀式上表示：「我們很榮幸能與SeABank合作，共同實現我們對加強越南數碼支付生態的承諾。在我們支持該行改善客戶體驗和加強風險管理能力的過程中，合作是關鍵。Visa會與SeABank保持良好合作，實現該行的長期目標，並取得更大成就。」

SeABank董事局常務副主席Nguyen Thi Nga女士分享道：「作為數碼融合策略的一部分，SeABank始終將產品、服務和營運的數碼化放在首位。近年來，通過與Visa的合作，SeABank在銀行卡服務方面實現重大變革，獲得了客戶的廣泛認可。此次與Visa擴大合作，將為SeABank進一步提高效率和營運安全，改善數碼平臺上銀行卡產品和服務的客戶體驗奠定了基礎。」

在Visa的支持下，SeABank啟動銀行卡服務轉型，推出了多種新的銀行卡產品，包括Signature、SeATravel、SeALady、SeAEasy、SeAGolf、BRG Elite，並為每個細分市場的客戶量身定制了不同的特權。SeABank的銀行卡交易總收入近年來穩步增長，年均增長率約為125%。此外，SeABank的銀行卡產品和服務還獲得了Visa、Control Case Organization等機構頒發的眾多重大獎項和榮譽。

越南從現金支付向數碼支付的快速轉型為銀行卡的發展帶來了大量機遇，擴大合作有望幫助SeABank實現突破，推動數碼支付產業的未來發展，為促進全國範圍內的數碼轉型做出貢獻。

SOURCE SeABank