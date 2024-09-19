參加由Seafood Legacy Co.主辦的「2024年東京可持續海鮮峰會」，共同引領亞洲海鮮可持續發展與公平運動

該峰會將於10月8日至10日在日本舉行

東京2024年9月19日 /美通社/ -- Seafood Legacy Co., Ltd.和日經ESG將於2024年10月8日至10日舉辦第10屆「東京可持續海鮮峰會」（TSSS）。該活動旨在為加強可持續海鮮運動提供更大的平臺。

2023 年東京可持續海鮮峰會的圖片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108348/202409035821/_prw_PI1fl_olC5735H.png

海鮮行業面臨著嚴重而複雜的問題，如生物多樣性喪失和工人福利問題。TSSS是亞洲規模最大的活動之一，與會者可分享解決這些問題的經驗和知識，以實現海鮮行業的可持續發展和公平性。

自2015年推出以來，TSSS已彙集了來自全球各行各業的近400位前沿演講者。今年，主辦方將重點關注非法、瞞報及無管制（IUU）捕魚、人權問題、可追溯性和ESG投資。

在2030年新目標「贏得主流認可」的指引下，讓我們共同努力，推動海鮮行業的可持續發展。

Seafood Legacy創辦人兼行政總裁花岡和佳男的發言：https://youtu.be/NM_eIoo2mxA?si=Qy6m3Xb0DKSBkCOw

TSSS和日本可持續海鮮運動的歷史：https://sustainableseafoodnow.com/2024/en/tsss10th/

亞洲演講嘉賓包括：

- Wei-Hsiang Chang，臺灣漁業署漁業資源管理科科長

- 森健，日本水產廳廳長

- Putra Satria Timur，Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia漁業計劃負責人

- Jooyoun Lee，韓國海洋水產部遠洋漁業司政策分析師

- 伊藤順朗，Seven & i Holdings代表董事兼副總裁

2024年東京可持續海鮮峰會

- 贏得主流認可：積極保護自然、確保全球糧食安全和尊重人權

日期：2024年10月8-10日（週二至週四）

*第一天將舉辦招待會。

地點：東京國際論壇大樓B7廳

參加方式：僅限本人

入場費：免費（需提前報名）

語言：所有會議均提供日英同聲傳譯

主辦方：Seafood Legacy Co., Ltd.和株式會社日經BP

聯合主辦方：帕卡德基金會和沃爾頓家族基金會

欲瞭解更多信息及報名，請瀏覽TSSS網站：https://sustainableseafoodnow.com/2024/en/

SOURCE Seafood Legacy Co., Ltd.