Secureworks 公佈 2025 財政年度第一季度業績

美國亞特蘭大2024年6月8日 /美通社/ -- 領先全球網絡安全領域的 Secureworks(納斯達克股票代碼:SCWX)今天宣布 2025 財政年度第一季度的財務業績,該財務業績於 2024 年 5 月 3 日結束。

主要業績亮點

Taegis™ 第一季度營業額同比增長 10%,達到 6,910 萬美元。

Taegis 年度經常性收入 (ARR) 增長至 2.87 億美元,同比增長 7%。

Taegis GAAP 毛利率和非 GAAP 毛利率於第一季度繼續增長,分別達到 71.9% 和 74.3%。

Secureworks 行政總裁 Wendy Thomas 表示:「在本季度,我們推出了針對高風險攻擊媒介的新產品,並持續擴大全球合作夥伴計劃,在日本增加了兩名知名的合作夥伴。作為首選的開放平台,Taegis 確保客戶能夠精簡支出,降低風險,並隨時間不斷提升技術堆疊。我們結合了採用 XDR 技術的開放式平台,此創新發展為全球安全性成果樹立了業界標準。這個吸引全球目光的提議使我們合作夥伴受益,還促進我們的業務增長。」

Secureworks 財務總監 Alpana Wegner 表示:「Taegis 毛利率持續擴大,反映了我們一直關注在投資人工智能和獨特的雲端架構所帶來的經營效率,同時為客戶帶來巨大的保安成果。履行我們第一季度財務承諾,增強我們實現 2025 年財政展望的信心。」

2025 財政年度第一 季財務摘要

第一季度的總收入為 8,570 萬美元,相比 2024 財政年度第一季的 9,440 萬美元,反映了我們策略性地縮減舊有的其他安全託管服務 (MSS) 之業務。

Taegis 第一季度的收入為 6,910 萬美元,而 2024 財政年度第一季則為 6,260 萬美元。

GAAP 毛利為 5,780 萬美元,而 2024 年第一季則為 5,160 萬美元。非 GAAP 毛利為 5,990 萬美元,去年同期則為 5,660 萬美元。

Taegis 的 GAAP 毛利為 4,960 萬美元,而 2024 財政年度第一季則為 4,270 萬美元。Taegis 的非 GAAP 毛利為 5,130 萬美元,而去年同期則為 4,380 萬美元。

第一季度 GAAP 毛利率為 67.5%,而去年同期則為 54.7%。非 GAAP 毛利率為 69.9%,而 2024 年第一季則為 59.9%。

Taegis 本季度的 GAAP 毛利率為 71.9%,而去年同期則為 68.2%。Taegis 的非 GAAP 毛利率為 74.3%,而 2024 財政年度第一季則為 70.0%。

第一季度 GAAP 淨虧損為 3,610 萬美元或每股 0.41 美元,而去年同期的 GAAP 淨虧損為 3,100 萬美元或每股 0.36 美元。當前季度 GAAP 淨虧損是由於與科技集團 Dell Technologies Inc 分拆稅收而錄得 2,620 萬美元的估值備抵所致。

非 GAAP 淨收入為 420 萬美元或每股 0.05 美元,而去年同期的非 GAAP 淨虧損為 1,710 萬美元或每股 0.20 美元。

本季度調整後 EBITDA 為 560 萬美元,相比 2024 財政年度第一季經調整後 EBITDA 虧損的 201 萬美元,超過預期指標,錄得調整後的 EBITDA 6.6% 利潤率。

第一季度結束時,公司的現金和現金等價物達 4,700 萬美元,並沒有信用貸款。

業務及營運重點

推出 Taegis 網路偵測與回應 (NDR),這是一款具有內部部署保護的完全受雲端託管產品,利用人工智能發現隱藏的威脅,並整合威脅防護、偵測和回應,以斷絕網路上的惡意活動。

推出 Taegis XDR 和 Taegis VDR 之間的進階整合,使客戶和合作夥伴能夠在威脅資料環境中檢視已知的漏洞,以加快調查和修復計劃。

擴大全球 MSSP 合作夥伴計劃,新增了全球電信公司 Softbank Corp.,提供由 Taegis XDR 平台支持的偵測及回應託管服務 (MDR)。

與在領先日本市場的保險公司 Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd 成立事故應變合作夥伴關係。

本公司以公開透明、協作方式和以客戶為本的理念在 MDR 領域取得巨大成功,並榮獲 Frost & Sullivan 評為 2024 年 MDR Radar 的領導者。

被評為 2024 年 IDC MarketScape 全球 MDR 主要參與者。

因透過人工智能達致更佳營運安全而榮獲 CIO 100 獎項,表揚公司在人工智能方面的創新以及其對客戶、合作夥伴和內部團隊的有益影響。

財務展望

在 2025 財年第二季度,本公司預計:

收入為 8,000 萬美元至 8,200 萬美元。

調整後的 EBITDA 為 100 萬至 300 萬美元。

非 GAAP 每股淨收益為 0.00 美元至 0.02 美元。

Secureworks 正為 2025 財政年度提供以下更新指引。本公司預期:

2025 財政年度指引

ARR 總額 3 億美元或以上 總收入 3.25 億美元至 3.35 億美元 非 GAAP 淨收入 300 萬美元至 800 萬美元

每股 0.03 至 0.09 美元 調整後的 EBITDA 600 萬美元至 1,200 萬美元 營運現金 (200 萬美元) 至 800 萬美元

非 GAAP 財務指標不包括無形資產的攤銷、股票薪酬支出、重組和其他相關費用,以及非 GAAP 所得稅支出(利益)的影響。由於某些項目超出我們的控制或無法合理預測,本公司並未將前瞻性的非 GAAP 財務指標與其最直接可比較的 GAAP 指標進行對賬。因此,在沒有付出不合理努力的情況下,前瞻性的非 GAAP 財務指標未能對賬。

電話會議資訊

如前所宣布,本公司將於 2024 年 6 月 6 日美國東部時間上午 8:00 舉行電話會議,討論 2025 年財政年度第一季度業績和財務指引。電話會議的現場音頻直播及相關補充財務資訊可於本公司網站 https://investors.secureworks.com 瀏覽。網絡廣播和補充資訊將存檔於同一位置。

Secureworks 簡介

Secureworks(納斯達克股票代碼:SCWX)是全球網絡安全領域的領導者,其 Secureworks®Taegis™ 是一個基於 SaaS 的開放式 XDR 平台,建立在 20 多年的真實偵測資料、安全營運專業知識以及威脅情報和研究基礎之上。Taegis 嵌入了全球數千個機構的保安操作,他們使用先進的人工智能驅動功能來偵測進階威脅、精簡及協作調查,並自動執行適當的行動。

營運指標

我們相信年度經常性收入 (ARR) 是一個測量業務的關鍵營運指標,因為它反映出我們取得新用戶訂閱及擴展與現有客戶的關係之能力。本公司將 ARR 定義為截至特定日期的訂閱合約價值。由於本公司使用經常性收入作為未來年度收入的主要指標,因此它包括營運待辦業務。營運待辦業務定義為與待處理合約相關的經常性收入,即已成交但服務期尚未開始的合約。

非 GAAP 財務指標說明

除了根據美國通用會計原則 (GAAP) 確定結果外,本公司發布的本新聞稿所提供的非 GAAP 財務指標,包括非 GAAP 訂閱之經營成本、非 GAAP 專業服務之經營成本、非 GAAP Taegis 訂閱解決方案之經營成本、非 GAAP 安全託管服務之經營成本、非 GAAP 毛利、非 GAAP Taegis 訂閱解決方案之毛利、非 GAAP 研究與開發支出、非 GAAP 銷售和營銷支出、非 GAAP 一般和行政支出、非 GAAP 經營收入(虧損)、非 GAAP 經營利潤率、非 GAAP 淨收入(虧損)、非 GAAP 所得稅前淨收入(虧損)、非 GAAP 所得稅支出(利益)、非 GAAP 所得稅前每股收益(虧損)、非 GAAP 每股淨收益(虧損)、調整後 EBITDA、非 GAAP 毛利率以及非 GAAP Taegis 訂閱解決方案之毛利率,以補充本文按 GAAP 所提供的結果。

本公司認為這些非 GAAP 財務指標加強對過去表現和未來前景的整體理解,為本公司的財務表現提供有用的資訊,同時提高了管理層在財務和營運決策所用的重要指標的透明度。本公司鼓勵投資者檢閱相關 GAAP 財務指標,以及每個非 GAAP 財務指標與其最直接可比較的 GAAP 財務指標的對賬,同時不依賴任何單一財務指標來評估本公司的業務。

每個財務期間的非 GAAP 財務指標與最直接可比較的 GAAP 財務指標的對賬,已包括在本新聞稿隨附的財務表中。如下面的「GAAP 與非 GAAP 財務指標的對賬」表格所示,每個非 GAAP 財務指標不包括下列一項或多個項目:

「無形資產攤銷」包括與軟件開發的資本成本和獲得的客戶關係和技術相關的攤銷。與 Dell Technologies 於 2014 年財年收購 Dell,以及我們於 2021 財年收購 Delve Laboratories Inc. 相關,我們與客戶關係和技術相關的有形和無形資產和負債在相關交易日期以公允價值入賬並認定。

「股票薪酬支出」指與本公司股權計劃有關的非現金、基於股票賠償的支出。我們在評估經營表現成效時排除此類費用,因為股票薪酬支出並不一定與業務的基礎經營表現相關。

「重組及其他相關費用」指本公司計劃將其投資與策略優先事項更密切調整的相關開支,在截至 2024 年 2 月 2 日財政年度的 10-K 表格中有詳細說明。

有關前瞻性陳述的特別注意事項

本新聞稿包含 1933 年《證券法》第 27A 條及 1934 年《證券交易法》第 21E 條所指的「前瞻性陳述」。在某些情況下,您可以通過前瞻性的詞來識別這些陳述,例如「預測」、「相信」、「信心」、「可以」、「估計」、「期望」、「指引」、「擬」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「前景」、「應該」和「會」,或指將來事件或結果的類似詞彙或表達。由於風險、不確定性和其他因素包括但不限於以下因素,未來期間發生的實際結果和事件可能與這些前瞻性陳述表達或暗示的有重大不同:實現或維持盈利能力;提升我們現有的解決方案和技術,開發或採購新解決方案和技術;應對經濟條件、地緣政治不確定性和金融市場波動;依靠具有廣泛的資訊安全專業知識的人員;成功實施策略計劃,按優先事項重新調整並完善投資;公司市場競爭激烈;吸引新客戶,留住現有客戶,提高年度合約價值;依賴金融服務業的客戶;有效管理我們的增長;維持高質素的客戶服務和支援功能;我們與客戶的服務水平協議要求在服務故障或不足利時提供補償;根據 Taegis 安全解決方案和安全託管服務合約條款,按比例確認收入;長時間且不可預測的銷售週期;公司國際銷售和營運之擴張的相關風險;建議或目前制定的稅務規定的相關風險;包括但不限於美國《國內稅收法》第 174 條;我們受貨幣匯率波動或通貨膨脹的影響;新的政府出口或進口控制對我們的業務或適用於我們的任何國際制裁合規計劃的影響;擴展我們的主要分銷關係和技術聯盟夥伴關係;我們解決方案中的實際或察覺到的缺陷、錯誤或漏洞,或我們解決方案無法防止安全漏洞;網絡攻擊或其他資訊安全事件相關的風險;我們開發、使用和採用人工智能相關的風險;我們的解決方案能夠與客戶的 IT 基礎設施互相協調運作;我們使用第三方技術的能力;不斷演變的資訊安全、網絡安全和資料私隱法律及法規對我們業務的影響;維護和提升我們的品牌;我們收購其他業務相關的風險;自然災害、公共衛生問題、地緣政治衝突和其他災難事件對我們服務客戶的能力的影響,包括烏克蘭/俄羅斯衝突以及以色列與哈瑪斯之間的衝突;我們依賴專利來保護其知識產權;保護、維護或執行我們非專利的知識產權和專有資訊;第三方對我們侵犯其專有技術提出的索償;我們使用開源技術;本公司與 Dell Technologies Inc. 與 Dell Inc. 的關係、以及 Dell Technologies Inc. 對本公司控制所帶來的相關風險,包括但不屬於限於,我們作為 Dell Technologies Inc. 相關聯稅務集團的一部分進行分拆的影響;以及公司 A 類普通股價格波動。

這份風險、不確定性和其他因素清單尚未完整。在表格 10-K 的公司年報以及本公司其他 SEC 文件中,在「風險因素」的部分更詳細地討論這些事項,以及可能影響公司業務、財務狀況、營運業績和前景的風險因素。

此類前瞻性陳述包括但不限於本新聞稿中有關公司對 2025 財年第二季的收入、非 GAAP 每股淨收益(虧損)及調整後 EBITDA 的預期陳述,以及年度經常性收入總額 (ARR)、總收入、非 GAAP 淨收入(虧損)、非 GAAP 每股淨收益(虧損)、調整後的 EBITDA 和 2025 財年的全年營運現金,全部均反映公司目前對現有趨勢和資訊的分析。

本公司所作出的任何或所有前瞻性陳述可能是錯誤的,並可能受到本公司可能做出的不準確假設,或已知或未知的風險、不確定性和其他因素影響,包括本新聞稿中所列明的因素。這些前瞻性陳述僅代表本公司截至本新聞稿日期的判斷。本公司不承諾更新,並明確表示沒有任何責任更新其任何前瞻性陳述,無論是由於陳述發出日期之後發生的情況或事件、新資訊或其他方面發生的情況或事件。

SECUREWORKS CORP 簡明綜合營運報表及相關財務摘要 (以千美元為單位,每股數據和百分比除外) (未經審核)

三個月結束

2024 年 5 月

3日

2023 年 5 月

5日 淨收入:





訂閱 72,221 美元

77,259 美元 專業服務 13,431

17,136 淨收入總額 85,652

94,395 經營成本:





訂閱 20,816

31,019 專業服務 7,060

11,767 經營成本總額 27,876

42,786 毛利 57,776

51,609 經營支出:





研究與開發 24,548

31,172 銷售和營銷 23,901

34,526 一般及行政 18,518

22,263 重組及其他相關費用 1,476

— 經營開支總額 68,443

87,961 經營虧損 (10,667)

(36,352) 利息及其他,淨額 796

(1,746) 所得稅前虧損 (9,871)

(38,098) 所得稅支出(利益) 26,205

(7,128) 淨虧損 (36,076) 美元

(30,970) 美元







每股普通股虧損(基本及稀釋) (0.41) 美元

(0.36) 美元 流通在外普通股加權平均股數(基本及稀釋) 87,512

85,431









SECUREWORKS CORP 簡明綜合財務狀況報表 (以千美元為單位) (未經審核)

























2024 年 5 月

3日

2024 年 2 月

2日 資產:









流動資產:











現金及現金等價物



47,024 美元

68,655 美元

應收帳款淨額



46,805

54,266

庫存淨額



1,123

727

其他流動資產



16,646

14,491



流動資產總額



111,598

138,139 物業及設備,淨額



1,851

2,149 經營租賃使用權資產淨額



4,632

5,069 商譽



425,282

425,472 無形資產淨額



79,674

83,235 其他非流動資產



44,838

70,715



資產總額



667,875 美元

724,779 美元 負債及股東權益:









流動負債:











應付帳款



10,934 美元

8,974 美元

應計及其他流動負債



44,292

61,895

短期遞延收入



126,083

131,245



流動負債總額



181,309

202,114 長期遞延收入



4,535

5,706 非流動經營租賃負債



6,815

7,803 其他非流動負債



7,990

7,831



負債總額



200,649

223,454 股東權益總額



467,226

501,325 負債及股東權益總額



667,875 美元

724,779 美元

SECUREWORKS CORP. 簡明綜合現金流量表 (以千美元為單位) (未經審核)













三個月結束



2024 年 5 月 3 日

2023 年 5 月 5 日 經營活動的現金流量:







淨虧損

(36,076) 美元

(30,970) 美元 調整淨虧損與經營活動所使用的淨現金:







折舊和攤銷

5,867

8,980 使用權資產攤銷

408

627 以獲得收入合約的資本成本攤銷

3,849

4,574 以履行收入合約的資本成本攤銷

—

954 股票薪酬支出

8,969

7,270 所得稅準備金的影響

23,586

(7,128) 信貸損失的準備金

(3)

(223) 資產及負債變動:







應收帳款

7,135

15,661 與 Dell 之交易淨額

(2,130)

7,026 庫存

(396)

(55) 其他資產

(3,950)

(3,295) 應付帳款

1,912

(4,073) 遞延收入

(5,429)

(6,167) 經營租賃淨額

(1,198)

(1,060) 應計及其他負債

(15,193)

(32,745) 經營活動使用的現金淨額

(12,649)

(40,624) 投資活動的現金流量:







資本支出

(552)

(470) 軟件開發成本

(1,382)

(1,210) 投資活動使用的現金淨額

(1,934)

(1,680) 融資活動的現金流量:







對已授權限制股份繳納的稅款

(5,974)

(5,134) 用於融資活動的現金淨額

(5,974)

(5,134) 匯率變動對現金及現金等價物的影響

(1,074)

(1,569) 現金及現金等價物淨減少

(21,631)

(49,007) 期初現金及現金等價物

68,655

143,517 期末現金及現金等價物

47,024 美元

94,510 美元

非 GAAP 財務指標

除了根據 GAAP 確定結果之外,本新聞稿還提供本公司非 GAAP 財務指標,包括非 GAAP 訂閱之經營成本、非 GAAP 專業服務之經營成本、非 GAAP Taegis 訂閱解決方案之經營成本、非 GAAP 安全託管服務之經營成本、非 GAAP 毛利、非 GAAP Taegis 訂閱解決方案之毛利、非 GAAP 研究與開發支出、非 GAAP 銷售和營銷支出、非 GAAP 一般和行政支出、非 GAAP 經營收入(虧損)、非 GAAP 經營利潤率、非 GAAP 淨收入(虧損)、非 GAAP 所得稅前淨收入(虧損)、非 GAAP 所得稅前每股收益(虧損)、非 GAAP 所得稅支出(利益)、非 GAAP 每股淨收益(虧損)、調整後 EBITDA、非 GAAP 毛利率以及非 GAAP Taegis 訂閱解決方案之毛利率,以補充本文按 GAAP 所提供的結果。我們向 SEC 提交的定期報告其中的「管理層對財務狀況和營運結果的討論和分析 — 非 GAAP 財務指標」內,詳細討論了我們包括這些非 GAAP 財務指標的原因、與這些指標相關的限制、排除在這些指標中的項目以及排除這些項目的原因。本公司鼓勵投資者將本報告中所提供的非 GAAP 資料與 GAAP 財務指標結果一併檢閱,視作補充。

SECUREWORKS CORP. GAAP 與非 GAAP 財務指標的對賬 (以千美元為單位,每股數據除外) (未經審核)

三個月結束

2024 年 5 月

3 日

2023 年 5 月

5 日 收入:





Taegis 訂閱解決方案 69,075 美元

62,596 美元 安全託管服務 3,146

14,663 訂閱收入總額 72,221

77,259 專業服務 13,431

17,136 總收入 85,652 美元

94,395 美元







GAAP Taegis訂閱解決方案的經營成本 19,431 美元

19,908 美元 無形資產攤銷 (1,420)

(1,069) 股票薪酬支出 (266)

(79) 非 GAAP Taegis 訂閱解決方案的經營成本 17,745 美元

18,760 美元 非 GAAP Taegis 訂閱解決方案的經營成本佔 Taegis 訂閱解決方案收入的百分比 25.7 %

30.0 %







GAAP 安全託管服務的經營成本 1,385 美元

11,111 美元 無形資產攤銷 —

(3,411) 股票薪酬支出 (48)

(67) 非 GAAP 安全託管服務經營成本 1,337 美元

7,633 美元 非 GAAP 安全託管服務經營成本佔安全託管服務收入的百分比 42.5 %

52.1 %







GAAP 訂閱經營成本 20,816 美元

31,019 美元 無形資產攤銷 (1,420)

(4,480) 股票薪酬支出 (314)

(146) 非 GAAP 訂閱經營成本 19,082 美元

26,393 美元 非 GAAP 訂閱經營成本佔訂閱收入的百分比 26.4 %

34.2 %







GAAP 專業服務經營成本 7,060 美元

11,767 美元 股票薪酬支出 (374)

(325) 非 GAAP 專業服務經營成本 6,686 美元

11,442 美元 非 GAAP 專業服務經營成本佔專業服務收入的百分比 49.8 %

66.8 %







GAAP 毛利 57,776 美元

51,609 美元 無形資產攤銷 1,420

4,480 股票薪酬支出 687

471 非 GAAP 毛利 59,883 美元

56,560 美元 非 GAAP 毛利率 69.9 %

59.9 %







GAAP Taegis 訂閱解決方案毛利 49,644 美元

42,688 美元 無形資產攤銷 1,420

1,069 股票薪酬支出 266

79 非 GAAP Taegis 訂閱解決方案毛利 51,330 美元

43,836 美元 非 GAAP Taegis 訂閱解決方案毛利率 74.3 %

70.0 %







GAAP 研究和開發支出 24,548 美元

31,172 美元 股票薪酬支出 (3,379)

(2,602) 非 GAAP 研究和開發支出 21,169 美元

28,570 美元 非 GAAP 研究和開發開支作為收入的百分比 24.7 %

30.3 %







GAAP 銷售和營銷支出 23,901 美元

34,526 美元 股票薪酬支出 (1,186)

(841) 非 GAAP 銷售和營銷支出 22,715 美元

33,685 美元 非 GAAP 銷售和營銷支出作為收入的百分比 26.5 %

35.7 %







GAAP 一般和行政支出 18,518 美元

22,263 美元 無形資產攤銷 (3,523)

(3,524) 股票薪酬支出 (3,717)

(3,356) 非 GAAP 一般及行政支出 11,278 美元

15,383 美元 非 GAAP 一般和行政支出作為收入的百分比 13.2 %

16.3 %







GAAP 經營虧損 (10,667) 美元

(36,352) 美元 無形資產攤銷 4,943

8,004 股票薪酬支出 8,969

7,270 重組及其他相關費用 1,476

— 非 GAAP 經營收入(虧損) 4,721 美元

(21,078) 美元 非 GAAP 經營利潤率 5.5 %

(22.3) %







GAAP 淨虧損 (36,076) 美元

(30,970) 美元 所得稅支出(利益) 26,205

(7,128) 無形資產攤銷 4,943

8,004 股票薪酬支出 8,969

7,270 重組及其他相關費用 1,476

— 非 GAAP 所得稅前淨收入(虧損) 5,517

(22,824) 非 GAAP 所得稅支出(利益)(1) 1,296

(5,688) 非 GAAP 淨收入(虧損) 4,221 美元

(17,136) 美元 非 GAAP 淨收入(虧損)作為收入的百分比 4.9 %

(18.2) %







GAAP 每股虧損 (0.41) 美元

(0.36) 美元 所得稅支出(利益) 0.30

(0.08) 無形資產攤銷 0.06

0.09 股票薪酬支出 0.10

0.09 重組及其他相關費用 0.02

— 非 GAAP 所得稅前每股收益(虧損) 0.06

(0.27) 非 GAAP 所得稅支出(利益) 0.01

(0.07) 非 GAAP 每股收益(虧損)* 0.05 美元

(0.20) 美元 用於計算非 GAAP 每股收益(虧損)的股份 88,755

85,431 * 由於個別數字的四捨五入,調節項目的總和可能與總額不同







GAAP 淨虧損 (36,076) 美元

(30,970) 美元 利息及其他,淨額 (796)

1,746 所得稅支出(利益) 26,205

(7,128) 折舊和攤銷 5,867

8,980 股票薪酬支出 8,969

7,270 重組及其他相關費用 1,476

— 調整後的 EBITDA 5,645 美元

(20,102) 美元 調整後的 EBITDA 作為收入的百分比 6.6 %

(21.3) % (1) 在本公司有非 GAAP 所得稅前收入的期間,非 GAAP 所得稅支出以本公司的估計混合稅率計算為準。在本公司有非 GAAP 所得稅前虧損的期間,非 GAAP 所得稅利益以 GAAP 所得稅利益為基礎。

