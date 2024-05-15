SEG Solar與Grand Batang City簽訂用地協議

15 5月, 2024, 13:30 CST
東南亞最大光伏產業園區土地正式交付
休斯頓2024年5月15日 /美通社/ -- 5月15日，美國領先光伏組件製造商SEG Solar(簡稱「SEG」)與印度尼西亞最大的國有企業工業園區Kawasan Industry Terpadu Batang (Grand Batang City) 簽訂用地協議，宣佈SEG印度尼西亞光伏產業園區土地正式交付，標誌著該項目建設正式啟動。園區涵蓋硅錠、硅片、電池片及組件車間，建成後將成為目前東南亞最大的光伏產業園區。SEG創始人兼首席運營官諸葛軍、Grand Batang City董事長Ngurah Wirawan等出席儀式。
SEG印度尼西亞光伏產業園區項目位於印度尼西亞中爪哇省Grand Batang City工業園區，總投資超過5億美元，佔地超40公頃。園區總規劃5GW硅片、5GW電池片、5GW組件的垂直一體化產能。一期項目將建設5GW電池片及3GW組件產能，預計2025年第二季度完工。
作為SEG製造全球化佈局的重要一環，該園區生產的電池片將用於SEG全球組件工廠，以確保供應鏈的可溯源性，保障組件核心材料供應的可靠性和穩定性，完善SEG供應鏈建設。
「全產業鏈一體化佈局是SEG踐行綠色供應鏈標準的關鍵。通過上下游協同，SEG可以確保為美國、歐洲以及印尼市場提供清潔、可追溯的綠色產品，助力全球能源綠色低碳轉型。」SEG創始人兼首席運營官諸葛軍說。
加速產業化佈局的同時，SEG印度尼西亞光伏產業園區預計將增加超3000個就業崗位，為當地社區提供更多的就業機會和經濟活力。
關於SEG
SEG Solar成立於2016年，總部位於德克薩斯州休斯頓，是美國領先的太陽能光伏組件製造商，擁有完整全球供應鏈，提供高質量的太陽能組件。截至2023年底，SEG全球累計出貨量超過5GW。預計到2024年底，公司組件產能將超過5.5GW。
關於Grand Batang City
Grand Batang City是由印度尼西亞政府支持的最大的國有企業工業園區，被指定為國家戰略項目。位於印度尼西亞中爪哇省的4300公頃區域內，Grand Batang City提供了東南亞具有極高競爭力的工業用地。該園區包括工業、住房、零售和商業區，計劃在2024年年底前全面投入運營。
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SOURCE SEG Solar
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