SEG Solar與Grand Batang City簽訂用地協議

作為SEG製造全球化佈局的重要一環，該園區生產的電池片將用於SEG全球組件工廠，以確保供應鏈的可溯源性，保障組件核心材料供應的可靠性和穩定性，完善SEG供應鏈建設。

「全產業鏈一體化佈局是SEG踐行綠色供應鏈標準的關鍵。通過上下游協同，SEG可以確保為美國、歐洲以及印尼市場提供清潔、可追溯的綠色產品，助力全球能源綠色低碳轉型。」SEG創始人兼首席運營官諸葛軍說。

加速產業化佈局的同時，SEG印度尼西亞光伏產業園區預計將增加超3000個就業崗位，為當地社區提供更多的就業機會和經濟活力。

關於SEG

SEG Solar成立於2016年，總部位於德克薩斯州休斯頓，是美國領先的太陽能光伏組件製造商，擁有完整全球供應鏈，提供高質量的太陽能組件。截至2023年底，SEG全球累計出貨量超過5GW。預計到2024年底，公司組件產能將超過5.5GW。

關於Grand Batang City

Grand Batang City是由印度尼西亞政府支持的最大的國有企業工業園區，被指定為國家戰略項目。位於印度尼西亞中爪哇省的4300公頃區域內，Grand Batang City提供了東南亞具有極高競爭力的工業用地。該園區包括工業、住房、零售和商業區，計劃在2024年年底前全面投入運營。

媒體聯繫：[email protected]

SOURCE SEG Solar