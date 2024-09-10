Segway-Ninebot助力法雅客城市24小時攝影挑戰

台北2024年9月10日 /美通社/ -- Segway-Ninebot很高興參與支持法雅客城市24小時攝影馬拉松活動。這一充滿創意的攝影挑戰將於9月在台北和高雄兩地舉行，此次活動不僅展示了城市風貌的獨特美感，也為參與者提供了展示創意的廣闊平台。作為全球領先的智能出行解決方案提供商，我們致力於透過這種合作，推動藝術與技術的融合，提升城市生活的品質。

【活動安排】