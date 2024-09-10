Segway-Ninebot助力法雅客城市24小時攝影挑戰
10 9月, 2024, 15:04 CST
台北2024年9月10日 /美通社/ -- Segway-Ninebot很高興參與支持法雅客城市24小時攝影馬拉松活動。這一充滿創意的攝影挑戰將於9月在台北和高雄兩地舉行，此次活動不僅展示了城市風貌的獨特美感，也為參與者提供了展示創意的廣闊平台。作為全球領先的智能出行解決方案提供商，我們致力於透過這種合作，推動藝術與技術的融合，提升城市生活的品質。
【活動安排】
- 北部場：9月7日（星期六）09:30～11:00，台北新光三越信義A9 春水堂廣場戶外
- 南部場：9月14日（星期六）09:30～11:00，SKM Park Outlet 高雄草衙廣場
【Segway-Ninebot特別互動體驗】
- 拍照打卡活動：參與者在現場拍攝並上傳照片至社交媒體（Facebook、Instagram），即可獲贈原廠帆布袋。
- 試乘體驗活動：體驗Segway-Ninebot產品並分享體驗心得，即可獲得原廠福袋。
【法雅客城市24小時攝影馬拉松介紹】
法雅客城市24小時攝影馬拉松是一項旨在激發創意的攝影活動，鼓勵參與者在24小時內捕捉城市的獨特瞬間。活動在台北和高雄兩地舉行，為攝影愛好者提供了一個展示技能的平台。參賽者透過社交媒體分享他們的作品，展現城市的多樣魅力。
【關於Segway-Ninebot】
Segway-Ninebot秉持「簡化人員和物品的移動，同時使生活更便利和有趣」的使命，深耕服務型機器人和智能短途交通領域。擁有世界知名的知識產權，Segway-Ninebot持續開發和改進其產品，以應對全球大城市中的微型出行解決方案。欲了解更多資訊，請訪問https://ninebot.one/。
公司官網：https://ninebot.one/
Instagram: @segway_ninebot_taiwan
Facebook: @Segway-Ninebot 總代理 羅宋堂
SOURCE Segway-Ninebot APAC
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