Select Property香港舉行2025 Asia Partner Ceremony：強化亞洲市場合作佈局

今年對Select Property而言亦是一個重要的里程碑年份。公司近期宣佈，其位於曼徹斯特的地標式豪華住宅項目One Port Street全數售罄，項目預計於2026年初落成。這項成就延續了Select Property一貫的佳績——所有發展項目均在竣工前完成銷售。同時，今年5月正式推出的曼徹斯特現房項目Vita Living Circle Square市場反應強勁，發售僅半年時間，已售出超過70%單位，銷售速度遠超預期，進一步反映曼城核心區優質物業的高度需求。

同時，伯明翰核心區旗艦項目Edition Birmingham的Park Residence亦已全數售罄，為整個項目帶來超過£1億英鎊的銷售額。其姊妹塔樓Centenary Tower今年初推出後反應熱烈，現已售出超過三分之一單位。

這些銷售成績進一步推動了Select Property的整體發展里程碑——公司自成立以來，累積銷售額已突破£30億英鎊，並已向全球投資者派發超過£2.8億英鎊的租金收益，印證其作為英國住宅開發領域領導者的穩健實力與持續增長。

作為深受全球投資者信賴的英國房地產品牌，Select Property在過去二十多年來持續引領海外物業市場，致力為投資者提供穩健而具潛力的資產配置方案。英國一直被國際投資者視為穩健的「避風港」，其穩定的政治體系、透明的法律制度及健全的金融市場，使當地房地產長期保持增長。過去二十年間，英國樓價平均上升達95%，穩定表現令人矚目。

同時，英國頂尖的教育體系與強勁的就業市場，吸引大批國際學生與專業人才匯集於曼徹斯特及伯明翰等主要城市。隨著全球企業如Google、PwC及Goldman Sachs等相繼進駐，這些城市的租務需求持續上升，未來五年租金更預計將錄得約18%的增幅（JLL數據）。加上多項大型基建及重建項目相繼落成，如伯明翰的Paradise計劃、Smithfield Regeneration及高鐵HS2，進一步鞏固英國房地產的長線價值。

Select Property CEO 在致辭時表示：「香港是我們極具戰略意義的市場，我們十分感謝合作夥伴一直以來的信任與支持。透過這次Asia Partner Ceremony，我們希望與夥伴們一同回顧成果、分享願景，並攜手開拓未來更廣闊的發展機遇。」

今次盛會不僅標誌著Select Property在亞洲市場邁向新里程，更象徵品牌與合作夥伴攜手共進的決心。展望未來，Select Property將繼續深耕香港及亞洲市場，為投資者帶來更多具潛力的英國物業項目，並以專業、誠信與遠見，成為全球客戶最值得信賴的長期夥伴。

Website: selectproperty.hk

Email: [email protected]

WhatsApp: +85269903247

SOURCE Select Property 英國尚選地產