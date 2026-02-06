Select Property曼徹斯特代表性住宅項目One Port Street落成

公寓提供多元戶型及完善公共設施，呈現現代城市生活新模式

曼徹斯特2026年2月6日 /美通社/ -- Select Property 位於英國曼徹斯特的代表性住宅項目 One Port Street 已於2026年一月正式落成並投入營運，公寓現已迎來首批住戶入伙，標誌着這一高品質住宅社區正式啟用，亦成為 Select Property 於曼徹斯特住宅發展歷程中的重要里程。

One Port Street 坐落於曼徹斯特 Northern Quarter 的重要位置。作為城市中最具創造力與文化活力的區域之一，Northern Quarter 長期以獨立藝術、音樂文化及多元生活方式聞名。One Port Street 的落成，為該創意核心區引入具整體規劃及長期營運模式的住宅社區，進一步豐富區域整體的居住形態。

Select Property Manchester One Port Street

作為 Select Property 於曼徹斯特的代表性住宅項目，One Port Street 於空間設計、配套規劃及整體居住體驗方面樹立新的標準。項目以精品酒店式居住體驗為設計靈感，將高規格配置與長期居住所需的舒適性及實用性相結合，回應當代城市住戶對生活質素與居住穩定性的雙重需求。

項目為住戶打造一系列以身心健康及社交體驗為核心的公共空間，包括室內泳池及水療設施、健身空間、瑜伽及 Barre 課程專用區域，以及多層次的住戶共享空間與空中露台。透過對公共區域及景觀空間的整體規劃，One Port Street 致力為住戶營造更具連貫性與可持續性的城市生活方式。

隨項目正式啟用同步推出的 One Port Street Collective，是一項專為住戶而設的社區計劃。透過專屬住戶應用程式，住戶可連結曼徹斯特本地的文化資源、生活方式品牌及精選合作夥伴，進一步拉近居住空間與城市日常生活之間的距離。該計劃體現 Select Property 於 One Port Street 項目中，不僅關注居住本身，更重視長期生活體驗與社區關係的建立。

在設計層面，項目整體由 Select Property 內部設計團隊負責，並於公共空間中融入多位獨立藝術家的定制藝術作品。室內設計從 Northern Quarter 的工業歷史與文化語境中汲取靈感，透過原始材質、金屬元素與溫潤木質之間的對比運用，營造兼具層次感與溫度的空間氛圍，呈現內斂而耐看的當代居住美學。

Select Property 首席執行官 Adam Price 表示：「One Port Street 是曼徹斯特城市住宅發展中的一個重要節點，集中體現了我們對當代居住模式的理解——以設計為引導、以社區為核心，並與所在區域的文化及歷史保持緊密連結。這不僅是一座住宅建築，更是一個圍繞城市生活方式而打造的長期居住社區。項目正式啟用並迎來住戶入伙，是團隊的重要里程，亦是一項值得肯定的成果。」

項目建築設計由國際知名建築事務所 SimpsonHaugh 操刀。事務所聯合創始合夥人 Ian Simpson 表示，One Port Street 的設計致力於在 Northern Quarter 獨特的城市肌理與更廣闊的城市語境之間取得平衡，在尊重區域工業遺產的基礎上，塑造一個兼具當代設計語言與公共價值的城市住宅空間。

目前，One Port Street 已正式投入營運，提供多元戶型選擇，項目正穩步邁入成熟居住與社區發展的新階段。

如您對英國物業投資感興趣，歡迎聯絡Select Property團隊，獲取專屬一對一諮詢與項目資訊。我們將協助您掌握最新市場動態，捕捉最佳入場時機。

Select Property Asia
Email: [email protected] 
WhatsApp: 85269903247

