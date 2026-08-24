——恒生綜合指數調整落地，端側感算芯片稀缺標的有望9月7日入通

香港2026年8月24日 /美通社/ -- 作為港股通定期調整的主要依據，恒生指數公司已於2026年8月21日（星期五）收盤後公佈二季度恒生系列指數檢討結果。根據本次檢討結果，Physical AI端側感算芯片公司SENASIC等多家上市公司將於9月7日納入滬港通及深港通名單。

一、調整結果落地：科技行業將成為入通主力

恒生系列指數每季度檢討一次，其中恒生綜合指數相關指數的成份股調整將同步傳導至滬港通的名單，是港股通擴容主要通道。一般而言，被納入港股通，意味著該股票正式向內地資金敞開了大門，有利於標的公司二級市場流動性將進一步提升。本次檢討公佈後，9月7日生效的港股通調整預計迎來多行業集中擴容。本輪調整覆蓋板塊之廣，為境內投資者提供了更完整的產業佈局選擇。對SENASIC琻捷而言，入通意味著公司正式向內地資金敞開大門，二級市場流動性將進一步提升。

二、Physical AI：港股市場正在聚攏的新資產方向

Physical AI——讓AI由數字世界延伸至物理世界——已成產業界與資本市場確認的演進方向。下一波AI浪潮將屬於Physical AI；從VC到二級市場，圍繞該方向的資產配置在加速。

港股正成為Physical AI資產聚集地。本批預計入通名單中，感知硬件、端側芯片、機器人企業密集現身，覆蓋信號採集到執行多個環節，產業鏈初步形成集群效應，Physical AI投資鏈條首次向內地資金開放。這與全球硬科技資金向實體智能遷移的方向一致——相較於雲端大模型，物理世界智能對感知精度、執行可靠性與實時性提出更高要求，正催生從底層芯片到終端本體的完整資產譜系。

三、SENASIC琻捷：Physical AI落地物理世界的感知入口和傳輸通道

在Physical AI產業版圖中，SENASIC琻捷佔據獨特生態位——感知入口和傳輸通道。據公開信息，SENASIC琻捷為Physical AI端側感算芯片供應商，圍繞新能源、汽車及工業電子等場景提供無線傳感芯片。

這一卡位在同批預計入通的科技企業中清晰可見。本批科技標的沿四個環節佈局：算力層解決「算得動」；視覺感知層解決「看得見」；物理量感知層解決「感得到，傳得出」；執行層解決「做得到」，分別對應Physical AI的大腦、眼睛、神經末梢與四肢。

SENASIC琻捷位於物理量感知層最前端：在物理量產生的原點，以單顆SoC完成感知、計算與無線傳輸一體化——以智能電芯芯片為例，在電芯端融合電壓、溫度及阻抗譜本地分析，可以更早期地識別電芯異常，將數據採集升級為狀態識別，是Physical AI落地物理層的感知入口和傳輸通道。

公司全棧自研IP平台將感知、計算與無線傳輸集成於單顆芯片，以Fabless模式量產。公司已形成智能電芯、智能輪胎、智能通用傳感三大產品線；智能電芯芯片依托Smart Cell架構將每顆電芯轉為智能節點，整包電池構成感知網絡，數據貫穿製造、運營到退役評估全程，構成電池全生命週期數據底座。

從底層邏輯看，SENASIC琻捷的能力可歸為「端側、智能、無線」三個關鍵詞：公司自研的Physical AI端側感算芯片平台以「信號感知+處理+傳輸」為核心，將微型智能算力嵌入實體硬件，在物理量產生的原點完成感知、推理與執行的端側閉環，並支撐智能電芯、智能通用傳感與智能輪胎三大產品線跨場景複用。Physical AI真正的瓶頸不在大模型或機器人本體，而在最前端、最實時的感知與邊緣計算——這恰恰是SENASIC琻捷十餘年積累最深厚之處；把真實世界信號轉化為可用智能的底層平台型定位，構成其區別於同批入通企業的核心壁壘。從時間節奏來看，SENASIC琻捷上市僅兩個多月便躋身港股通名單，速度背後是恒生指數體系對其流動性與基本面的快速確認，也折射出 Physical AI 賽道在二級市場的資產稀缺性。作為本批入通企業中唯一聚焦物理量感知層的端側感算芯片標的，其以「傳感 + 計算 + 無線」一體化 SoC 卡位智能電芯、智能輪胎等增量場景，基本面具備平台型公司的成長輪廓。

SOURCE 琻捷電子科技 ( 江蘇 ) 股份有限公司