Sengenics Corporation推出i-Ome® Cancer：突破癌症精準醫學

透過高通量免疫蛋白平台革新生物標記發現

波士頓2024年7月31日 /美通社/ -- Sengenics Corporation LLC很榮幸宣佈推出i-Ome Cancer尖端研究工具，旨在使用一滴血液來改變癌症生物標記發現。

i-Ome Cancer標誌著免疫蛋白質學的重大躍進，提供一種快速且具成本效益的方法來描述免疫系統對癌症的反應。癌症與蛋白質變化密切相關，這可以刺激自體抗體的產生。i-Ome Cancer利用這種關係，可以直接識別與疾病相關的蛋白質，為這種破壞性疾病及其治療提供關鍵的見解。

i-Ome Cancer利用Sengenics專有的KREX®技術來提供卓越的特殊性，以提供強大且與生物學相關的定量結果，從而簡化生物標記的發現管道。

Sengenics創辦人兼科學總監Jonathan Blackburn博士表示：「i-Ome Cancer的自體抗體分析具有廣泛的應用，從提供早期診斷的產品和服務到指導癌症疫苗和治療的開發。」「例如，i-Ome Cancer可以揭示癌症治療如何誘導免疫系統提高治療效果或可能引起嚴重的副作用。」

i-Ome Cancer平台包含500多種專業精心策劃的蛋白質庫，這些蛋白質已知在癌症中具有自抗原，包括經常在癌症中突變或涉及主要癌症信號途徑的蛋白質。這項最新創新能夠篩選自體抗體數量的前身兩倍，從而加強Sengenics對促進癌症研究的承諾。

奧利維亞紐頓約翰癌症研究所（Olivia Newton-John Cancer Research Institute）高級博士後研究員Jessica Da Gama Duarte博士表示：「我對i-Ome Cancer的廣泛性癌症含量感到興奮。它將能夠在更大的腫瘤抗原範圍中進行自體抗體分析，顯著提高識別相關癌症生物標記的機會。」

i-Ome Cancer以其高品質標準而聞名，在業界領先的可重現性和特性方面堅持Sengenics的聲譽。該平台現已透過全球各地的服務供應商提供服務，準備加速癌症精準醫學的未來。

免責聲明：i-Ome Cancer僅供研究用途，不用於診斷目的。

關於Sengenics

Sengenics Corporation LLC是一間功能性蛋白質組學公司，致力於透過為研究人員提供對各種疾病的生物學相關和可行的免疫蛋白質體見解來促進精準醫學。Sengenics是其使命的核心，使用專有技術提供先進的高通量工具，以精確檢測自體抗體生物標記和蛋白質相互作用，以進行基本、轉譯和臨床研究。各大製藥公司和領先研究機構均利用Sengenics強大的工具，以增強疾病的理解並簡化生物標記管道。Sengenics總部位於美國，擁有全球辦事處、分銷商和服務供應商網絡。

SOURCE Sengenics