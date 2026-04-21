本地SEO公司Digital Zoo推出免費SEO工具：一鍵完成SEO檢查

Digital Zoo 創立於 2019 年，是香港獨立的 SEO 公司，專注於為本地及跨國品牌提供 SEO、內容行銷與數位策略服務。過去數年間，我們累積服務超過 300 個客戶網站，從金融科技、零售電商到專業服務領域，協助企業透過搜尋引擎優化實現業務增長。根據 Digital Zoo 對所服務客戶網站的數據分析，逾六成網站在首次審查時存在至少一項關鍵技術 SEO 錯誤；其中完成基礎修正的客戶，自然搜尋流量平均提升 30% 至 50%，然而，市面上的專業 SEO 平台動輒每月數百至數千美元，令大多數中小企業與內部行銷團隊望而卻步。

這個市場空白促使 Digital Zoo 開發 SEO Helper，讓每個行銷與內容團隊，無論預算大小，都能擁有專業級的 SEO 即時檢測能力。

什麼是 Digital Zoo SEO Helper？最適合哪些團隊與角色使用？

Digital Zoo SEO Helper 是香港首款由本地 SEO 代理公司自主開發的免費 Chrome SEO 擴充工具，專為中小企業與行銷團隊設計。與其他每月訂閱費達數百美元的國際平台不同，SEO Helper 以零成本提供核心的即時頁面診斷功能，將我們累積的 SEO 專業知識濃縮成一個簡單介面。

安裝後只需點擊一下，即可掃描任何網頁並生成完整的 SEO 健康報告，涵蓋 Meta 標籤、技術設定、內容結構、內部連結與反向連結分析。對於第一次接觸 SEO 的團隊而言，這份報告同時扮演「診斷書」與「行動清單」的角色——讓你不僅知道網站哪裡出了問題，更清楚知道應該先修什麼。

這個工具特別適合三類使用者：

內容團隊希望在發布前確認文章的標題、描述、H 標籤與圖片 ALT 都已正確設定，避免基本錯誤影響排名。

行銷團隊需要在活動頁或產品頁上線前快速檢查 SEO 設定，確保付費廣告與自然流量的投資不會因技術疏漏而浪費。

代理商與顧問可以在初次接觸客戶時，當場生成專業的 SEO 現況報告，建立信任並展示即時價值。

核心功能亮點：讓網站 SEO 健康檢查更快捷、更清晰

發布前即時掃描 Meta 與頁面結構

SEO Helper 即時分析 Title Tag 長度與關鍵字位置、Meta Description 是否包含行動呼籲、H 標籤層級是否合理，以及圖片 ALT 文字的完整性，以紅黃綠燈號清楚標示問題優先級，讓你一眼看出哪些地方需要調整，而不是等到數週後才從數據中發現問題。

一鍵診斷逾 25 項技術健康指標

約 40% 的 SEO 問題源自技術層面而非內容品質。SEO Helper 自動檢測超過 25 項技術指標，包括 Canonical 標籤（避免重複內容分散排名權重）是否正確、Robots Meta Tag、Open Graph 標籤、Hreflang 多語言標籤及 Structured Data 是否正確部署等進階指標，確保全面覆蓋常見技術缺陷，將複雜的技術檢測轉化為清楚的問題描述與修正建議。

快速了解內部連結結構與頁面層級

內部連結是網站 SEO 的血管系統，幫助搜尋引擎理解頁面關係與重要性。SEO Helper 同時檢測孤島頁面（Orphan Page）是否存在、錨文字是否具描述性，以及透過自然語言分析技術評估段落長度、句子複雜度與關鍵字密度等，生成內容可讀性評分，協助搜尋引擎更清晰地理解頁面內容主題。

AI 智能優先排序 找出最高影響的修正項目

SEO Helper 內建的 AI 引擎會根據問題嚴重程度、修正難易度與預期 SEO 影響，自動生成「優先修正清單」，按照「高影響且容易修正」到「低影響」排序，讓資源有限的團隊聚焦最關鍵的優化項目。

立即開始使用

Digital Zoo SEO Helper 即日起可於 Chrome Web Store 免費下載，安裝後無需登入帳號，點擊瀏覽器工具列圖示即可立即掃描任何網頁。完整功能介紹與使用指南，請瀏覽：[官網/Landing Page 連結] (https://digitalzoo.com.hk/seo%E5%B7%A5%E5%85%B7-%E5%85%8D%E8%B2%BBseo%E5%B7%A5%E5%85%B7/)

立即體驗 Digital Zoo SEO Helper

無論你是剛起步的內容團隊，還是需要快速向客戶展示 SEO 現況的顧問，SEO 健康檢查都應該是你工作流程的第一步，而不是最後補救的選項。Digital Zoo SEO Helper 現已在 Chrome Web Store 上線，完全免費且無使用限制。安裝後點擊瀏覽器工具列圖示，即可開始掃描任何網頁並獲得即時健康報告。

關於 Digital Zoo

Digital Zoo 成立於 2019 年，總部位於香港，是一家專注於搜尋引擎優化（SEO）、內容行銷與數位策略的獨立代理公司。公司累積服務超過 300 個本地及跨國品牌的客戶網站，服務行業涵蓋金融科技、零售電商與專業服務。Digital Zoo 致力於將專業 SEO 知識普及化，令中小企業與行銷團隊同樣具備與大型企業抗衡的數位競爭能力。

如欲了解更多，請瀏覽官網 [www.digitalzoo.com.hk]

SOURCE DIGITAL ZOO LIMITED