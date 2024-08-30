雅仕維傳媒獲授SGGXHIS一級數字廣告最高級別證明商標

香港2024年8月30日 /美通社/ -- 8月29日，上海國際廣告節盛大開幕，上海市相關領導及500餘位品牌及廣告嘉賓參與。會上由國家知識産權局核定的全國首個知識産權認定資質——數字廣告證明商標授牌儀式隆重舉行，該資質是用于證明特定廣告企業數字化轉型能力的證明商標，具有行業唯一性。

雅仕維傳媒憑藉持續精進的廣告綜合服務能力，在高標準、嚴評判的審核下，正式被授予"SGGXHIS一級數字廣告企業（數字綜合服務類）" 證明商標，躋身數字廣告服務企業的頭部陣營。

全國首個數字廣告認定資質 獲得最高級別認可

證明商標分爲數字綜合服務類、數字設計製作類、數字媒體服務類和數字營銷傳播類，每個類別分爲一級、二級、三級。其中，雅仕維傳媒獲得的"SGGXHIS（一級數字廣告企業）"數字綜合服務類是對廣告企業綜合實力的最高認可，獲得該資質的企業均爲行業佼佼者，具備全方位數字廣告傳播服務的能力。

戶外廣告數字能力突顯 成爲數字經濟的領軍代表

雅仕維傳媒多年來一直是中國一級廣告企業，近年也獲得跨國公司地區總部、ISO 9001質量管理體系認證、香港綠色機構等多個重要資質。近年隨著全球數字化經濟的發展，市場對廣告企業有了更新的要求，各行各業也越來越重視合作機構的數字化能力，此次獲得數字廣告證明商標，更是雅仕維傳媒在時代變革中以數字能力提升業務的重要成果，雅仕維傳媒的數字廣告能力主要表現于以下幾方面：

1. 綫上+綫下營銷傳播

雅仕維傳媒獨創"空間管理"經營理念，緊跟市場趨勢邁向"戶外及綫上新媒體"方向，創作多個引人注目的戶外廣告作品，幷在綫上進行多重聯動。

代表作品：聯合MCN機構等新媒體平臺，將綫下的戶外媒體鏈接綫上平臺，形成綫上綫下營銷閉環，提供更新穎的廣告體驗。

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2. 媒體元宇宙新方向

隨著高新技術逐漸成熟，雅仕維傳媒也朝"戶外廣告元宇宙"方向前行，創造性地利用媒體空間，從而帶來意想不到的廣告效果。

代表作品：鄭州新鄭國際機場"行走河南•讀懂中國"文化旅游展廳，首創AR文旅藝術展廳沉浸式體驗，同時增加虛擬人講解、豐富展廳功能。

（視頻可見文末鏈接）

3. 數字媒體工程能力

雅仕維傳媒具備國際專業廣告工程服務的團隊，全球項目經驗豐富，打造多個世界標杆案例。倡導以先進的設計規劃理念，集合功能服務與媒體開發的雙重需求，爲客戶提供全方位、一體化的戶外媒體規劃方案。

代表作品：旗下公司RADIUS DISPLAYS在美國好萊塢日落大道打造藝術地標，以及在紐約時代廣場爲可口可樂設計和承建作品，獲得兩項吉尼斯世界紀錄——世界首個、世界最大的機械3D廣告。

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4. 數字廣告程序化購買

建立了自有媒體播放系統，還與多個國際領先的程序化廣告平臺合作，包括TheTradedesk、Magnite、Hivestack by Perion、VISTAR MEDIA這些合作夥伴使廣告客戶能够通過雅仕維平臺進行高效的廣告投放。

代表作品：携手打車服務平臺Uber Taxi在香港打造程序化數字戶外（pDOOH）合作項目，將Uber Taxi品牌特色融入日常出行場景。

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此次榮獲一級數字廣告企業（數字綜合服務類）認證，是對雅仕維傳媒在數字廣告領域專業水準的充分肯定，未來將繼續探索開發新技術、新場景、新應用，爲客戶創造更大價值，也希望與行業各方共同提升廣告的數字化能力。

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SOURCE 雅仕維傳媒集團