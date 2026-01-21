Shaklee 宣布台灣領導團隊異動 任命蘇民淩（Scarlett Su）出任台灣總裁

邁阿密和台北2026年1月22日 /美通社/ -- 全球健康與保健產業領導品牌 Shaklee 今日宣布，任命 蘇民淩（Scarlett Su）擔任 Shaklee 台灣總裁，即日起生效。

Scarlett 在直銷與健康產業擁有深厚且多元的領導經驗，長期致力於透過高績效團隊文化、創新的社群媒體策略，以及以社群為核心的行銷模式，推動組織永續成長。她在產業中累積超過30年的實務經驗，曾協助多個在地品牌成功建立並擴大營運規模，其中包括於 安麗（Amway）擔任超過十年的高階領導職務，最近則於 LifeWave 擔任領導角色。

Shaklee 國際事業副總裁 Paul Haacke 表示：「Scarlett 是一位充滿活力、且具備清晰願景的領導者，擅長與受眾建立深度連結並強化社群關係。我們深信，憑藉她的經驗、熱情與前瞻思維，將能加速 Shaklee 在台灣市場的成長動能，並進一步擴大品牌影響力。」

身為 Shaklee 台灣總裁，Scarlett 將專注於 營運卓越、人才培育，並透過現代化的數位平台與具意義的社群互動，持續擴展組織的影響力與市場布局。

Scarlett Su 表示：「在 Shaklee 邁入 70 週年 之際加入團隊，我深感榮幸。Shaklee 是健康產業真正的先驅，以毫不妥協的產品品質，以及長期投入於科學實證的健康解決方案而聞名。同時，Shaklee 也是北美市場中，在同等規模與歷史背景下成長最快的公司之一。我非常期待與台灣的夥伴們攜手合作，深化與社群的連結，以嶄新且引人入勝的方式分享 Shaklee 的故事，並共同推動長期且永續的成長。」

關於 Shaklee

Shaklee 創立於 1956 年，由 Dr. Shaklee 博士 創辦，是全球領先的健康與保健公司。Dr. Shaklee 於一百多年前發明了美國第一款綜合維他命。作為永續發展的先驅，Shaklee 是全球第一家全面抵銷碳排放、實現對地球淨零影響 的企業。

Shaklee 產品擁有超過 110 項已發表的臨床研究，證實其安全性與有效性，並透過北美與亞洲超過 200 萬名品牌推廣夥伴 進行銷售。憑藉完整的全方位健康產品組合，Shaklee 致力於為消費者提供所需的產品與支持，幫助人們看起來更年輕、感覺更年輕，也活得更年輕、更久。

