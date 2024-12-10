Shawn「JAY-Z」Carter 提出動議，要求撤銷匿名訴訟或公開原告身份

紐約2024年12月11日 /美通社/ -- 今天，Shawn「JAY-Z」Carter 提出動議，要求拒絕律師 Tony Buzbee 提交的匿名訴訟，涉及披露原告人的身份以保持匿名。Carter 的律師 Alex Spiro 提交的申請特別要求揭露 Jane Doe 的身份，以便通過法律程序，以透明的方式針對這項不實索賠進行適當的辯護。

此動議聲稱 Buzbee 目前未提供任何宣誓書、聲明或具體事實資料，以證明此案或匿名的合理性。

Carter 的律師描述 Buzbee「致力於從眾多名人、高淨值個人以及與 Sean Combs 有任何公開聯繫的企業處獲取巨額賠償的業務」。

此外，議案指出Buzbee 有「曾針對名人提出不當行為的虛假指控」，並概述針對 Carter 的案件「是要報復少數不願付錢的目標」。法律申請將這些指控描述為「僅僅是 Buzbee 律師龐大勒索傳奇的下一章」。

12 月 6 日，Buzbee 對 Carter 的律師申請了臨時禁制令，但最終被法官拒絕。

此議案還概述了一個事實，Carter「不應該在最刺眼的聚光燈下為自己辯護，而指控者在提出指控時，卻匿藏在完全黑暗的環境中。」

Carter 之前在周日發布了一份聲明，矢口否認 Buzbee 的指控，並表示：

「這些指控本質上如此可怕，我請你提出刑事投訴，而不是民事申訴！誰對未成年人犯了這種罪行，應該被鎖住，你不同意嗎？真是這樣，這些所謂的受害者就應該得到真正的公義。」

請在此閱讀 Carter 的完整聲明。

SOURCE Shawn “JAY-Z” Carter