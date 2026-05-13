Shield AI 與 Thunder Tiger 合作，在台灣擴展 Hivemind 海上自主能力

台北2026年5月14日 /美通社/ -- 國防科技公司 Shield AI 致力研發全球頂尖的人工智能 (AI) 機師及新一代飛機，而 Thunder Tiger Corp. 則是台灣領先的無人水面與空中系統製造商。兩間公司今日宣佈簽訂諒解備忘錄，將 Shield AI 的 Hivemind 自主軟件整合到 Thunder Tiger 的無人系統系列中，並以無人水面載具 (USV) 作為起點。

作為第一個重要里程，Hivemind 將擔任 Thunder Tiger 無人水面載具的人工智能機師，實地示範則計劃於今夏舉行。 這將展示自主技術如何讓台灣的海上系統具備航行、應變及在海上執行真實任務的能力。

Shield AI 與 Thunder Tiger Corp. 現正聯手，將 Shield AI 的 Hivemind 系統融入 Thunder Tiger 全系列無人系統，並以今夏一艘無人水面載具的實地示範揭開序幕。

Shield AI 聯合創辦人兼前美國海豹突擊隊隊員 Brandon Tseng 表示：「Hivemind 已在全球數十個平台與領域成功整合並獲實證，我們殷切期待其與 Thunder Tiger 一同馳騁於台灣水域，支援跨領域、多智能體協同作戰，徹底改變無人系統在受爭議環境中的運用方式。 我們與 Thunder Tiger 聯手，旨在為台灣國防部 (MND) 賦予遏制衝突所需的非對稱戰力，這亦是支援台灣整體策略的一部分。」

該協議確立分階段的整合與測試方法，包括基於模擬的測試、硬件在環整合，以及實車測試。 目標是驗證多個自主系統能否在 Thunder Tiger 的不同平台上，以協調一致的團隊模式共同運作。

Thunder Tiger Corp. 董事兼總經理 Gene Su 表示：「Thunder Tiger 已建構一系列專為真實作戰情境設計的無人系統產品，由海岸防禦至跨領域任務一應俱全。 引入 Hivemind 後，我方平台得以擁有自主決策能力，既可獨立執行複雜任務，亦可融入協同團隊之中共同行動。 我們認為此合作是一個契機，有助提升台灣的國防工業基礎，並為部隊提供性能更強的自主系統。」

Hivemind 是 Shield AI 的核心人工智能軟件，讓系統在任何領域都能夠感知、判斷並採取行動。 該軟件於 Thunder Tiger 空中與海上平台的應用，讓混合編隊得以化身為協調有序、智能靈活的作戰團隊。

這次合作延續 Shield AI 在台灣既有的協議及合約，致力推進團隊協同及人工智能操控的無人系統發展。 這既彰顯公司在台灣日漸擴展的業務版圖，包括在台北 101 的辦公室，亦體現與本地產業攜手，共同協助台灣發展、部署和長久維持自主防衛能力的承諾。

關於 Shield AI

Shield AI 成立於 2015 年，是一家獲創投支持的國防科技公司，致力透過智能系統保護軍事人員及平民。 公司產品有 Hivemind 自主軟件，以及 V-BAT 與 X-BAT 飛行器。 Shield AI 在美國、歐洲、中東及亞太地區均設有辦事處及設施，其技術正積極支援全球各地的營運工作。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.shield.ai。 歡迎於 LinkedIn、X、Instagram 及 YouTube 關注 Shield AI。

媒體聯絡人：[email protected]

關於 Thunder Tiger：

Thunder Tiger Corp. (8033) 為台灣證券交易所上市企業，是地位領先的無人系統與整合方案製造商，專注開發及應用無人飛行載具 (UAV)、無人水面載具 (USV) 及相關關鍵技術。 產品遍及國防、檢測、災害應變，乃至各項重要無比的任務行動。 公司致力推動自主技術發展，提供效能絕佳、份外可靠的無人系統解決方案，並積極擴大在全球市場的影響力。

尤其矚目的是，Thunder Tiger 的 FPV 平台已通過美國國防部藍色無人機系統 (Blue UAS) 計劃的審批，證明其符合嚴格的網絡安全、供應鏈完整性及非中國來源採購要求，而這些正是盟國國防採購的關鍵條件。 此番佳績，進一步鞏固公司在國際防務市場上的競爭實力。 放眼未來，Thunder Tiger 將持續憑藉創新思維及策略夥伴協作，推動無人系統進軍全球高端應用市場。 如欲了解更多資訊，請瀏覽：www.thundertiger.com

媒體聯絡方式：[email protected]

SOURCE Shield AI