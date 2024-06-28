ShipAny 啟動全港首個物流AI聊天機器人 夥同Payment Asia優化物流服務

香港2024年6月28日 /美通社/ -- 本港創新物流平台ShipAny開始為超過6,000家客戶提供AI聊天機器人服務，該服務由支付公司Payment Asia提供，為商家提供最新的技術更新。

ShipAny 推出的AI聊天機器人，旨在為商家提供一站式全天候支持，讓商家獲得即時支援和指導。下一階段將在本年内陸續推出物流價格比較等服務。ShipAny希望藉由Payment Asia的AI賦能，為商家提供時下最新AI工具，有助商家簡化營運、增強客戶服務並促進全球銷售。

透過將人工智能經驗無縫融入 ShipAny 的日常營運，商戶現在可以隨時享受强力支援和及時的服務。這項創新的人工智能工具讓商家可以獲得訂製化指導、高效解決查詢並優化營運效率。商家現在可以隨時在手機上與AI聊天機器人交談，享受卓越的客戶體驗。

ShipAny共同創辦人張立志先生表示：「在物流方面，我們不斷為商戶提供專業知識和尖端人工智能的應用。這讓我們重新定義商家運作方式並擴大其全球影響力。AI聊天機器人將徹底改變商家服務格局，為物流效率和客戶滿意度設定新標準。」

Payment Asia 銷售總監楊怡家女士在評論時補充道：「很高興為 ShipAny 提供我們的AI解決方案，並結合我們的人工智能經驗來解決商家的需求。它代表了我們致力於為企業提供創新工具，協助推動網上營銷的成長。」

ShipAny 的AI聊天機器人服務不僅為電子商務的前所未有的進步奠定了基礎，而且強調了在全球範圍內推動商家成長和追求卓越的長期承諾。隨著全球企業更加注重效率優先，以及不斷探索更多先進科技解決方案，ShipAny和Payment Asia希望引領科技潮流，帶領電商產業探索更多無限可能和成功。

如果有人想了解更多有關 ShipAny AI聊天機器人的信息，可以在 WhatsApp 上添加 +852 31688808 並立即開始您的AI旅程！

SOURCE Payment Asia