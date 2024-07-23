Shutterstock完成收購Envato

紐約2024年7月23日 /美通社/ -- Shutterstock, Inc.（紐約證券交易所代碼：SSTK）是業內領先的全球創意平台，為轉型品牌、數碼媒體和營銷公司提供高質素創意內容。公司已完成先前宣佈對Envato Pty Ltd. （「Envato」）的收購，該公司是數碼創意資產和範本的龍頭企業。

策略重點 ：

Shutterstock完成收購數碼創意資產和範本龍頭企業Envato

以Envato Elements為Shutterstock現有產品補充，這是一項領先的無限多元資產訂閱服務

在自由職業者、愛好者、小型企業和代理商等快速增長的受眾範圍內擴大Shutterstock的影響力

增加65萬訂閱者，使Shutterstock的訂閱人數增加了一倍以上，達到115萬

增加Shutterstock影片、音訊、圖形、字體和範本的內容收入

透過1000萬張圖片、600萬條影片、100萬個音訊片段、50萬個範本以及20萬張圖形和字體來增強Shutterstock的內容庫

進一步將Shutterstock多樣化為新的內容類型，包括程式碼和網頁主題、產品樣機、字體和範本（例如幻燈片、PowerPoint、主題演講、WordPress、影片、社交貼文設計、遊戲、播客和隨選打印）

交易完成與Envato新的視覺化品牌識別推出，目前正在整個網站逐步推出，這標誌著公司的發展和對創意人士的承諾的重要里程碑

關於Shutterstock

Shutterstock, Inc.（紐約證券交易所：SSTK）是全球領先的創意平台，為轉型品牌、數碼媒體和營銷公司提供高質素的創意內容。由全球數百萬創作者、不斷增長的資料引擎和致力於產品創新的理念推動，Shutterstock是領先的全球平台，擁有最廣泛而多樣化的高質素3D模型、影片、音樂、照片、向量圖和插圖的授權。無論是全球最大的內容市場，到突發新聞和一流娛樂編輯訪問權限，到多合一的內容編輯平台和工作室製作服務——一切均採用最新的創新技術——Shutterstock提供最全面的資源選擇，讓敘事變得生動。

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前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995 年私人證券訴訟改革法案》（The Private Securities Litigation Reform Act of 1995）定義的前瞻性陳述。所有非歷史事實的陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述的例子包括但不限於有關收購、指導、行業前景、未來業務、未來業績或財務狀況、全新或已計劃的功能、產品或服務、管理策略和我們的競爭地位的陳述。您可以根據「可能」、「將」、「會」、「應該」、「可能會」、「期望」、「目標」、「預期」、「相信」、「估計」、「打算」、「規劃」、「預測」、「計劃」、「尋求」、「潛在」、「機會」等詞語及類似表達方式以及此類表達的否定方式，來辨認前瞻性陳述。然而，並非所有前瞻性陳述都會包含這些詞語。前瞻性陳述會受已知和未知風險、不確定因素和其他因素的影響，這些因素可能導致我們的實際結果與本文所包含的前瞻性陳述所表達或暗示的結果有所不同。此類風險和不確定因素包括但不限於我們於最近的Form 10-K年度報告中討論的「風險因素」，以及公司可能不時向美國證券交易委員會提交之其他文件中所述的內容。 與本文件中討論的交易有關，可能導致實際結果與前瞻性陳述所考慮的結果顯著不同的因素包括：中斷對我們或目標各自的業務的影響；交易成本的影響；我們能夠從建議交易獲得利益的能力；我們能有效將收購的營運整合到我們的營運中的能力；我們保留和僱用關鍵目標人員的能力；以及任何未知負債的影響。由於有這些風險、不確定因素和其他因素，Shutterstock的實際結果可能與本新聞稿中所包含之前瞻性陳述所討論或暗示的任何未來結果、表現或成就有所不同。本新聞稿所包含的前瞻性陳述僅截至本日期為止，Shutterstock並無義務更新本新聞稿中所包含的資訊或修訂任何前瞻性陳述，無論是因新資訊、未來發展或其他原因，法律要求除外。

SOURCE Shutterstock, Inc.