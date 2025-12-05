以色彩療癒：法國藝術家Sidranne聯手妍創傳播合辦「珍愛身邊人」工作坊

香港2025年12月5日 /美通社/ -- 鑑於近日大埔發生的不幸事件，妍創傳播(Brandstorm Communications)與A Little Something by Marina Watt欣然公佈了一項社區特別活動——「珍愛身邊人」(Cherish Your Loved Ones)。活動亮點包括法國藝術家Sidranne於本地首次合作舉辦的工作坊，旨在透過水彩媒介促進社區療癒與連結。

此活動定於12月8日舉行，誠邀公眾參與免費創意體驗環節，親手繪製聖誕卡。計畫期望在城市艱難時期，營造一個共享空間，讓情緒得以恢復，並表達對身邊人的關愛。

是次工作坊延續了此前於新加坡舉行的「Connecting Colors Arts Exhibition」所開啟的跨文化交流對話。

活動詳情

「珍愛身邊人」工作坊

12月8日下午1:30–3:00

香港中環余悅禮行

活動於下午1:30至3:00進行，在Sidranne的指導下，參加者將沉浸於水彩技巧入門體驗。工作坊引導參與者反思創作過程中的療癒節奏，聚焦藝術家以色彩為引導力量的哲學。

參加者請自備水彩畫筆及盛水容器到場。其他所有繪畫材料將由藝術家提供，以協助創作個人化的節日祝福卡片。

關於藝術家

Sidranne

Sidranne（生於法國）是一位當代藝術家，以其充滿活力、直覺式的繪畫手法見稱。她於人生後期在法國帕爾佩賽鎮開始藝術實踐，其作品探索色彩的「魔力」及其照亮人類經驗的能力。她的風格特點在於冷暖色調的動態碰撞，優先考慮情感共鳴與生命力，而非嚴格再現物象。她近期的作品曾於新加坡「Connecting Colors Arts Exhibition」展出。Sidranne視藝術為基本的「生存土壤」，運用其創作揭示隱藏的情感並提供精神慰藉。欲了解更多，請瀏覽https://sidranne-painter.com/

報名方法 工作坊免費參與，名額有限。報名及查詢，請聯繫Marina Watt，電郵：[email protected]。

