Siemens NTEP 認證電動車充電站正式整合 Noodoe EV OS 管理系統

Noodoe 的高效率自動化系統確保充電基礎設施不間斷營運，提升雲端服務的月均上線時間達99.9%。根據哈佛商學院的研究，約有五分之一的美國公共電動車充電站無法正常使用，凸顯了強化充電基礎設施的必要性。

此軟體與硬體的技術整合解決了業界對大規模穩定充電站基礎設施的需求。駕駛可以輕鬆地在搭載 Noodoe EV OS 充電作業系統的充電站享受卓越的充電體驗。無需下載任何應用程式，駕駛即可使用充電服務供應商提供的充電服務。

Noodoe 產品副總裁 Roman Kleinerman 強調：「Noodoe 與美國西門子(Siemens) 聯合取得美國 NTEP（美國國家型式評估計劃）認證，展現了Noodoe 與美國西門子(Siemens) 致力於提供北美高效電動車充電解決方案的決心與承諾。Noodoe EV OS 專注於打造流暢的使用體驗。我們不斷提升系統的高效上線時間，並持續開發最新技術，確保我們與美國西門子(Siemens)共建的充電站能提供市場上最可靠的充電解決方案，讓企業和駕駛者信任我們設計的電動車充電系統。」

關於Noodoe： Noodoe 致力於電動車推廣的最前線，推動全球永續充電解決方案。Noodoe 量身打造的 EV OS 電動車充電站作業系統，使企業得以毫無阻礙地進入在地電動車充電市場。Noodoe EV OS 提供全自動化的電動車充電系統，以使用者為中心的設計思維和持續創新的技術，為電動車充電產業中的智慧管理系統樹立了新的標竿。

SOURCE Noodoe