日常護眼升級：Simmpo抗藍光保護貼獲德國萊因80%藍光衰減認證

根據美國國家標準學會 (ANSI) 和國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的研究，435至440nm範圍的藍光輻射能量對眼睛的危害最大，容易穿透角膜、晶狀體等眼部結構，直達視網膜。隨著消費者使用顯示產品的時間越來越長，眼睛保護的重要性也愈加受到重視。 德國萊因致力於不斷優化產品測試標準，以確保測試結果的安全性和可靠性。目前適用於光學薄膜配件最新一代的「藍光衰減」檢測認證，重點即在加強評估光學薄膜配件中藍光保護貼對435~440nm波段峰值能量的衰減率、整體藍光危害能量衰減率，色溫變化及亮度衰減率情況。藍光衰減認證等級範圍為 20% 至 80%，每個等級對應不同的藍光衰減能力及色彩與亮度偏差範圍，以滿足終端使用者多元的顯示性能與護眼需求，提供良好的視覺體驗。

現代人在大量的工作和學習環境中，需要長時間使用電腦和其他螢幕設備，這都增加了眼睛接觸藍光的時間。一些藍光防護產品在衰減藍光能量的同時，可能會影響其螢幕顏色和亮度。良好的抗藍光防護產品在衰減有害藍光能量的同時，仍應儘量保持螢幕的真實色彩和亮度，以維護眼部舒適度。德國萊因藍光衰減認證，不僅顯示了光學薄膜配件對有害藍光的衰減程度，也能幫助消費者為自己的眼睛健康做出更明智的選擇。 「消費者有追求健康護眼的需求，Simmpo S80經過藍光衰減測試是回應市場需求的專業解決方法，確保螢幕安全護眼與性能表現。」 德國萊因電子電氣產品服務總經理張家祥說道。

德國萊因在顯示性能和健康護眼領域擁有豐富經驗，自2014 年起領先市場獨家開發出低藍光測試服務，並成為國際品牌大廠的低藍光、無頻閃、無反射測試認證的首選合作夥伴。德國萊因致力於確保每一款經認證的產品都能為消費者的護眼安全提供確實的保障，這不僅是對產品品質的認可，也是對消費者安全的堅持。

SOURCE TUV Rheinland Taiwan