Singdata被委任為Synagie旗下Geene 2.0的創始數據合作伙伴，為品牌方承接基礎設施層相關業務

這家新加坡公司表示，其湖倉一體平台可以直接在客戶自有的互聯數據上就地開展分析，讓品牌方的數據團隊能夠聚焦業務問題，無需搭建和運行底層系統

新加坡2026年8月10日 /美通社/ -- Singdata已經正式成為Geene 2.0的創始生態合作伙伴之一。Geene 2.0是港股上市公司Synagistics Limited（獅騰控股有限公司）旗下數字商務與技術品牌Synagie推出的SaaS（軟件即服務）化新一代企業AI（人工智能）商務生態平台。該平台連同Synagie自身在內，共設有12位創始合作伙伴，計劃於2026年8月8日正式商用上線。除Singdata外，其余合作方還包括BytePlus、中國移動國際、FLY Entertainment、美亞娛樂(Mei Ah Entertainment)、DataCloud、一知智能、Zeneva、DU-MAS、International Brand Centre及Masverse。

打造可信數據生態

Synagie將Geene 2.0定義為「可信AI商務」生態：該平台無需企業自行拼湊零散孤立的AI工具，而是將工作拆解為分析、策略、內容、執行、可信驗證五大層級，每個層級均由一位專業合作伙伴負責。在該生態中，Singdata承接數據層相關工作，處理三類高頻重復任務：商業智能報告自動生成、財務流程自動化、市場情報自動采集。

據Singdata聯合創始人兼首席執行官Ethan Yu介紹，運營人員無需再提前搭建固定報告模板，僅用一句自然語言提問，即可快速獲取銷售趨勢、庫存變動等信息，下載報告、報表對賬這類重復性工作也可交由AI完成。

Yu表示：「過去，品牌的運營團隊每天要花數小時在電子表格中導出報告、核對數據、追蹤競品。如今，這類重復性工作裡約90%都能交由AI完成。客戶只需告知系統想要查看的內容，比如過去三個月短視頻曝光量與線下銷售額的聯動走勢，幾分鍾內就能生成對應的報告。 」

數據邊界是Singdata始終聚焦的核心議題，Yu對此的表述十分直白：「Singdata負責搭建廚房及配套設備，讓客戶能夠專注打磨廚藝與菜品品質，無需自己動手砌爐灶。成熟企業的數據團隊本身就是廚師，他們早已深諳烹飪之道，我們的工具只是幫他們把菜做得更好。」

Singdata表示，這種分工模式並非口頭承諾，而是內嵌於整體架構的設計選擇。其湖倉一體(Lakehouse)平台搭載自研通用增量計算(Generic Incremental Compute)引擎，可以直接在客戶已完成互聯的自有數據上就地開展分析，客戶完全無需顧慮底層基礎設施的搭建邏輯。Yu稱：「數據智能完全基於客戶自身的數據構建，想要獲取業務洞察，根本不需要廚師親自去設計廚房和爐灶。」

基礎設施本身就是一門專業技藝——Singdata的下一步布局

Singdata是一家總部位於新加坡的AI與數據基礎設施公司，客戶覆蓋亞太地區互聯網、汽車、物流、教育等多個行業。其核心技術將自研通用增量計算引擎與湖倉一體架構相結合。據該公司介紹，嘗試落地AI應用的企業通常會遇到兩大瓶頸：數據能否被AI系統直接讀取使用（即AI就緒狀態），以及數據能否實現實時處理與調取。通用增量計算技術正是為解決這兩大痛點打造，可以讓企業多模態數據適配AI使用需求，支撐大語言模型完成推理與決策。

在產品層面，Singdata湖倉一體平台可以兼容AWS、谷歌雲、阿裡雲等七大雲平台。該公司是數據湖開放表格式框架Apache Iceberg的核心貢獻方，稱這套架構能夠讓客戶完全自主掌控自身數據。東南亞電商物流提供商Ninja Van（能者物流）已借助該平台完成無間斷的舊系統遷移。

Geene 2.0生態的其余合作方分別負責AI模型、內容生產、直播運營及區塊鏈驗證板塊，各自覆蓋不同的功能層級。Singdata始終聚焦數據層：整合並接入品牌方分散的各類數據，為生態中的其他部分奠定了賴以正常運轉的基礎。

SOURCE 雲器科技