Sirnaomics在《腫瘤研究與治療雜志》上展示了其新型寡核苷酸化療藥物偶聯物的强大抗腫瘤活性

香港特別行政區、美國馬里蘭州德國城和中國蘇州2024年6月13日 /美通社/ -- Sirnaomics Ltd.（「公司」，股份代號：2257，連同其附屬公司，統稱「集團」或「Sirnaomics」），一家行業領先的專注於探索及開發RNAi療法的生物製藥公司， 今天宣佈，集團公佈了其新型寡核苷酸化學藥物偶聯劑（ODC）的重大進展。ODC在多種腫瘤細胞系和小鼠胰腺腫瘤模型中顯示出强大的抗腫瘤活性。 這項研究發表在最新一期的《腫瘤研究與治療雜志》上（2024年6月：p1-16，第9卷，第02期）。這項突破性的工作為公司基於RNAi的癌症治療計劃奠定了堅實的基礎，該計劃使用專有的抗體-核糖核苷酸-化學藥物結合物（AODC）模式。

公佈的結果是先前研究的延伸（NAR癌症，2020，第2卷，第3號。 p1-12）。使用專有的抗癌ODC試劑，該抗癌ODC劑包含靶向CHK1 mRNA的雙鏈siRNA，該雙鏈siRNA將吉西他濱結合入其正義鏈中以代替胞苷。吉西他濱（一種小分子抗癌藥物）與CHK1抑制劑具有協同作用，在不同的細胞系中使結合的IC50新增約100倍。在最新的研究中，ODC结构含有化學修飾的堿基以提高穩定性，並且該结构提高了抗CHK1基因表達的效力和功效。體外測試顯示，使用胰腺、NSCLC、TNBC和卵巢細胞培養模型驗證了含有CHK1特异性siRNA的吉西他濱的有效抗腫瘤活性。 該结构還在小鼠異種移植模型中提供了抗胰腺腫瘤的功效——在使用Sirnaomics專有多肽納米顆粒製劑靜脈給藥時消除腫瘤。

「抗體藥物偶聯物（ADC）已證明對癌症治療具有卓越的特异性和療效。Sirnaomics希望利用其ODC结构的類似優勢，提高小分子療法的效力或持續時間。 許多小分子藥物最初顯示出療效，但後來由於腫瘤細胞上調某些蛋白質表達而出現耐藥性。識別這些蛋白質並設計針對這些靶點的特异性siRNA為克服這些化療藥物誘導的耐藥性提供了一種强有力的方法。」Sirnaomics發現研究負責人、該出版品的通訊作者David Evans博士表示，「構建寡核苷酸藥物偶聯物（ODC）结构將最大限度地减少耐藥性，增强化療藥物的療效，同時降低化療藥物的全身毒性。結合抗體衍生的靶向特性，將為改善癌症治療提供一種新的藥物模式——抗體寡核苷酸藥物偶聯物（AODC）。」

Sirnaomics創始人、董事長兼首席執行官陸阳博士表示：「Sirnaomics專有的ODC製劑的最新進展表明，公司在新型癌症RNAi療法方面持續的創新和努力，同時推動了我們對STP705治療皮膚癌症、STP707治療實體瘤和STP122G抗凝治療的臨床研究。 我們希望Sirnaomics的AODC製劑在ADC取得巨大成功的基礎上提供一種治療各種癌症的替代方法，並帶來廣泛的合作機會。」

關於STP888

一個靶向基因CHK1的寡核苷酸藥物綴合物（ODC）-含吉西他濱的CHK1 siRNA雙鏈（STP888），已顯示出與小分子吉西他賓誘導抗癌功效的協同作用。結合後，mRNA被降解，最終CHK1的蛋白水平降低 。Sense鏈被降解，釋放吉西他濱，從而觀察到協同效應。穩定的化學结构能够直接靶向腫瘤細胞（留下相鄰的正常細胞），這將提高療效並降低毒性。Sirnaomics將使用這種结构，與一種抗體（該抗體針對腫瘤中上調但在正常細胞中不上調的標誌物）偶聯來進行遞送。

關於Sirnaomics

Sirnaomics是一家RNA療法生物製藥公司，公司候選產品處於臨床及臨床前階段，專注於探索及開發創新藥物，用於治療具有醫療需求及龐大市場機會的適應症。Sirnaomics是首家於亞洲和美國均擁有重要市場地位的臨床階段RNA療法生物製藥公司。憑藉其專有的遞送技術：多肽納米顆粒遞送平台和第二代GalNAc偶聯物遞送平台，本集團已建立非常豐富的候選藥物管線。隨著公司STP705（IIa、IIb期）和STP707（I期）的臨床項目取得多項成功，Sirnaomics目前在推進腫瘤治療的RNAi藥物方面處於國際領先地位。STP122G是首款進入臨床I期研究的GalAhead™技術候選藥物，其I期研究的前兩個隊列的療效和安全性數據令人鼓舞。 詳情請訪問：www.sirnaomics.com。

SOURCE Sirnaomics