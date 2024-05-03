SIS International 推出獨家個人護理產品諮詢、策略諮詢和市場研究解決方案

紐約2024年5月3日 /美通社/ -- 全球知名市場研究和策略諮詢公司 SIS International 已推出專為個人護理產品行業量身定制的諮詢服務。為滿足個人護理品牌不斷變化的需求及能在競爭激烈的市場中尋求成長和成功，該公司最近宣佈開發其新服務。

SIS International 提供深入的市場研究和諮詢服務，滿足個人護理行業日益增長需求，諸如個人化消費者體驗和可持續產品開發需求。這些服務旨在幫助品牌優化其策略、細化產品要點、增強客戶參與度及利用新興趨勢。

SIS International Research 創辦人兼總裁 Ruth Stanat

「我們很高興能為個人護理產品領域推介經我們擴展後的諮詢解決方案。我們在支持業界頂級品牌方面有著豐富的經驗，諸如 Avon、Colgate-Palmolive、Estee Lauder、Johnson Diversey、L'Oreal、Proctor & Gamble、Revlon 和 Shiseido。我們的目標洞察個人護理品牌，為其提供戰略性意見和以數據驅動的解決方案，推動其成長和創新，這一切均緣於我們深知美容、護膚和衛生行業的獨特挑戰和機會。」SIS International 的行政總裁 Ruth Stanat 表示。

SIS International 為個人護理產品量身定制的諮詢服務包括品牌定位諮詢、消費者行為研究、產品創新諮詢、可持續發展策略的制定、競爭環境分析、影響人行銷策略和市場趨勢預測。這些服務使個人護理品牌能夠應對市場複雜性，並有效地利用新興商機。

此外，SIS International 推出新諮詢服務，再次證明公司一直在努力推動不斷發展的個人護理產品行業的創新和成長。

「SIS 一直在努力給個人護理品牌提供戰略性指導，促使他們在快速變化的市場環境中蓬勃發展。我們的團隊將全力以赴提供符合客戶獨特目標和願望的可行建議和定制化解決方案」Stanat 補充說。

關於 SIS International

SIS International 是一家全球市場研究和策略諮詢公司，為各行業的企業提供見解和解決方案。憑藉我們 40 年的經驗，SIS 已在 135 多個國家/地區開展諮詢專案，並為世界上一些最大和最具影響力的公司和組織提供服務，包括超過 70% 的財星 500 強企業。

媒體聯絡人：

Ruth Stanat、行政總裁

[email protected]

聯絡登記表：

https://www.sisinternational.com/new-contact/

SOURCE SIS International Research Inc.