SK啟方半導體將提供增強型0.13微米BCD工藝

加速汽車功率半導體業務轉型

韓國首爾2024年4月25日 /美通社/ -- 韓國8英吋純晶圓代工廠SK啟方半導體(SK keyfoundry) 今日宣佈，該公司將提供增強型0.13微米BCD工藝，旨在幫助汽車功率無晶圓廠公司設計出高性能的汽車半導體產品。

SK啟方半導體的增強型0.13微米BCD工藝符合AEC-Q100的Grade-0標準，即汽車電子元件可靠性測試標準，並被認定為適用於需承受高達150℃工作環境溫度的高性能、高可靠性汽車半導體產品。同時，該工藝還支持製造高達120V的高壓器件，更實現了15KV以上的絕緣技術，為設計電動汽車的BMS IC、隔離柵極驅動器IC、直流-直流IC以及CAN/LIN收發器IC等高電壓、高可靠性產品提供了可能。此外，由於高電壓BCD工藝還可集成高密度閃存IP，這使其特別適用於需要MCU功能的汽車半導體，比如電機驅動器IC、LED驅動器IC、傳感器控制器IC以及電源傳輸控制器IC。值得一提的是，閃存IP的編程次數高達10萬次，因此客戶可將其廣泛應用於需要反覆更改數據的高性能產品。

隨著電動汽車的普及和車載電子設備的不斷增加，汽車功率半導體市場有望繼續保持宏觀擴張的態勢。據市場研究公司OMDIA預計，汽車功率半導體市場將從2023年的208億美元增長到2028年的325億美元，年複合增長率達到9.3%。

SK啟方半導體一直致力於開發適用於汽車半導體的高性能工藝技術，並憑借其卓越的質量控制水平，成功通過了對質量有嚴格要求的全球頂級汽車供應商的汽車零部件生產質量審核，這使SK啟方半導體不僅能夠為客戶提供滿足其需求的代工服務，更確保了其工藝技術在汽車領域的高可靠性。

SK啟方半導體首席執行官李東宰(Derek D. Lee)在談及公司的技術開發工作時表示：「儘管提供汽車功率半導體工藝的代工廠為數不多，但我們一直在不斷改進高性能的汽車高壓BCD工藝。憑借與主要汽車無晶圓廠公司超過十年的量產合作經驗以及我們的量產質量，將大力推行我們的業務戰略，確保未來在8英吋汽車功率半導體市場奠定堅實的增長基礎。」

關於SK啟方半導體

SK啟方半導體總部位於韓國，致力於為半導體公司提供專業的模擬和混合信號代工服務，範圍涵蓋消費、通信、計算，汽車和工業等各個行業。憑借廣泛的技術組合和工藝節點，SK啟方半導體具備足夠的靈活性和能力來滿足全球半導體公司不斷變化的需求。更多相關信息，請訪問https://www.skkeyfoundry.com。

SOURCE SK keyfoundry.