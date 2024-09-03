新研究證明SL-NAD+可將NAD+輸送至細胞中

舌下含服NAD+是每日補充NAD+的新黃金標準，無需使用前體藥物

新加坡2024年9月3日 /美通社/ -- iX Biopharma（以下簡稱「該公司」）是一家專注於給藥系統的專業製藥公司，也是創新保健營養補充劑領域的領先企業，該公司宣佈了一項藥代動力學研究的突破性結果，該研究評估了新型NAD+速溶片SL-NAD+的舌下吸收情況。這項研究首次給出了令人信服的證據，證明NAD+可以直接進入細胞，為補充NAD+提供了一種新方法。

該研究由三部分組成：2項單劑量藥代動力學研究和1項多劑量藥代動力學研究，以18只Sprague-Dawley大鼠為研究對象，檢測舌下含服NAD+後的血漿和紅細胞NAD+水平。NAD+水平的評估是通過LC-MS/MS方法進行的，該方法是檢測NAD+的最先進、最可靠的方法之一。

結果顯示了幾個重要發現：

1. 首個直接進入細胞的證據 ：這項研究有力地表明，NAD+可以直接進出細胞（NAD+ 通量），很可能是通過連接蛋白43半通道以及其他溶質載體通道。這是首次在體內研究中提供支持這種能力的證據。

2. 快速舌下吸收 ：平均血漿濃度在服藥後10分鐘內達到峰值，血漿中的NAD+水平提高了2倍。這突出說明了舌下含服通過粘膜給藥的有效性。

3. 顯著的生物利用度 ：研究結果表明，與靜脈注射相比，舌下含服SL-NAD+的生物利用率為22%。這為靜脈注射NAD+療法提供了一個很有前景的替代方案，它有可能更方便、更持久地輸送NAD+。

iX Biopharma首席運營官兼首席醫學官Janakan Krishnarajah博士表示：「這項研究結果有力地證明了我們的創新型舌下凍干技術能將NAD+迅速輸送到血漿中，然後直接輸送到細胞中，這對之前認為NAD+體積過大無法滲透細胞的觀點提出了挑戰。這一突破與我們最近的人體臨床研究的積極數據一起，把直接補充NAD+定為提高NAD+水平的新黃金標準，無需使用前體藥物。」

關於NAD+和SL-NAD+

NAD（煙酰胺腺嘌呤二核甘酸）是人體內的一種重要分子，負責體內重要的細胞功能。它對能量產生、細胞新陳代謝、DNA修復、調節睡眠週期和促進健康衰老至關重要。隨著年齡的增長，體內的NAD+水平會逐漸下降，通常到50歲時，NAD+水平會下降至原來的一半。NAD+水平隨年齡下降與各種年齡相關健康問題和代謝紊亂有關。近年來，NAD+已成為衰老科學研究的一個重要焦點，維持足夠的NAD+水平與健康衰老和長壽息息相關。此外還開展了一些臨床試驗，來研究NAD+治療各種老年相關疾病的潛力，如2型糖尿病、非酒精性脂肪肝、帕金森病等神經退行性疾病、心血管疾病和骨骼肌疾病。

儘管NAD+具有巨大的潛力，但除了靜脈注射外，很難有效利用它。使用NAD前體（如NMN和NR）等替代方法來提高NAD+水平可能效率不高，因為存在生物利用度問題以及其他問題，例如由於與年齡相關的酶活性下降，導致NAD+的轉化效率低下。

SL-NAD+是一種新型舌下含片，可繞過消化系統直接將NAD+輸送到血液中，從而確保更高的生物利用率，並顯著提高細胞內NAD+的水平。公司專有的冷凍乾燥工藝和獲得專利的片劑配方可穩定NAD+，並以納米顆粒形式輸送，確保通過舌下粘膜快速崩解、釋放和吸收。SL-NAD+可在https://entity-health.com/product/sl-nad/購買，也可在新加坡的部分專科診所購買。

關於iX Biopharma Ltd

iX Biopharma是一家在新加坡證券交易所（SGX-ST）Catalist板塊上市的專業製藥和營養保健品公司，採用從藥物開發到生產和供應的全集成業務模式，在澳大利亞設有工廠。集團專注於使用新穎、受專利保護的舌下給藥配方來開發和商業化藥物和創新的營養保健品。

iX Biopharma開發了多種給藥平台技術，包括WaferiX、WaferlogiX和NADiX，這些技術可通過粘膜舌下給藥小分子藥物和生物制劑，從而實現更好的吸收、更快的起效和可預見的效果。這些給藥平台尤其適用於藥物再利用，即把現有的獲批藥物開發成針對不同適應症或不同給藥途徑的新藥，從而降低開發成本和風險。iX Biopharma的產品組合包括氯胺酮、右美托咪定、藥用大麻和旨在改善健康和延年益壽的營養保健品等。

SOURCE iX Biopharma