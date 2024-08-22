SleekFlow完成700萬美元融資 由Atinum Investment領投

SleekFlow 創辦人兼行政總裁 Henson Tsai 表示：「自從矽谷技術專家、我們的首席技術總裁 Gao Lei 上任以來，公司加大了技術研發的投入，致力於鞏固我們在創新技術及先進 AI 領域的領先地位。我們志存高遠，目前正在推出涵蓋語音、電話、電子郵件等多種渠道的自動化銷售及客戶支持方案，為保險、醫療、電訊、服務、零售等行業提供卓越價值。」

根據 Yahoo 財經 報導， 2024 年 AI 對話技術市場規模達到 132 億美元，預計到 2030 年將增長至 499 億美元。SleekFlow 透過整合訊息聊天、產品目錄、付款方案及訂單管理，致力成為全球頂尖的一站式客戶互動解決方案供應商，助力企業高效與客戶互動。

SleekFlow 是 Meta 認證合作夥伴 / WhatsApp BSP 精選級別合作夥伴。SleekFlow 的解決方案在各行各業均取得卓越成效。憑藉全渠道 AI 對話技術，De'Longhi、杜拜希爾頓（Hilton Dubai）、L'Occitane、香格里拉（Shangri-la）、香港寬頻（HKBN）、Cellini、Khind、TOTO、7-11、Kimberly Clark、Awfully Chocolate 及 奧迪（Audi） 等品牌都大幅簡化了其業務營運流程。

Atinum Investment 新加坡辦公室區域負責人兼董事 Peter Na 補充道：「作為全球客戶互動市場的領軍者，SleekFlow 能夠準確捕捉並滿足企業客戶日益增長的需求。SleekFlow 不僅在亞洲市場站穩腳跟，還成功拓展業務至中東及南美洲等新興市場。我們將全力支持其持續性的全球業務擴展，並對其未來的發展潛力充滿信心。」

繼 2022 年成功完成 800 萬美元融資後，公司迄今已籌集 1500 萬美元資金。展望未來，SleekFlow 計劃在未來 12 個月內完成 B 輪融資，進一步鞏固其作為全球領先科技公司的地位。

欲瞭解更多信息，請訪問 https://sleekflow.io 。

關於 SleekFlow

SleekFlow 是一個 AI 驅動的全渠道通訊雲端平台，讓企業透過集中管理 WhatsApp、Instagram、live chat 等主要即時通訊渠道，創造無縫的個性化顧客旅程，促進企業與顧客之間的互動。

SleekFlow 公司總部位於新加坡，並於香港特別行政區、馬來西亞、印尼、巴西及阿聯酋均設有辦事處。 此初創公司於 2022 年獲 老虎環球基金 、 AEF 大灣區創業基金 及 Transcend Capital 注資，完成了 800 萬美元 A 輪融資。

SOURCE SleekFlow