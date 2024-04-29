SM聚焦擴張，服務更多地區

菲律賓帕賽市2024年4月28日 /美通社/ -- SM集團將繼續在全國範圍內擴大業務，為更多的菲律賓人和社區提供服務。

SM Investments Corporation總裁兼首席執行官Frederic C. DyBuncio表示：「我們將繼續投資於菲律賓的增長，並致力於促進負責任的發展。我們有著年輕、充滿活力、收入較高的人口，他們將幫助支持和推動經濟活動。」

菲律賓還有許多地區尚未受益於現代零售業、正規金融服務以及綜合房地產開發。

他補充說：「我們的戰略是繼續在全國範圍內擴大覆蓋面，創造新的市場，改善這些行業的准入情況。」

SM Prime Holdings, Inc.於2024年開設四家新購物中心，其中一家位於馬尼拉，另外三家位於外省地區。

SM Development Corporation (SMDC)計劃今年在菲律賓北部、米沙鄢群島和棉蘭老島推出8,000至10,000個住宅單位。

SM Hotels在帕賽市的Mall of Asia Complex正式推出首家Lanson Place酒店。

SM旗下的小型雜貨店業態Alfamart將在2024年擴增至少400家門店。

BDO也在繼續擴大全國覆蓋範圍，BDO和BDO網絡銀行計劃在今年增加100到120家分行。

在收購Philippine Geothermal Production Company（PGPC）之後，SM將開發新的蒸汽田，目標是在中期內將公司目前300兆瓦的蒸汽產量翻一番。

這些項目在勘探和開發過程中將創造約2,000個就業崗位，從而促進各地區的生計。

2GO Group, Inc.新增了兩艘船舶，其船隊將擁有11艘船，服務19個停靠港。

SM旗下的另一家物流公司Airspeed也在積極擴大這些地區主要城市的配送設施，同時開設更多的小賣部，並與服務提供商合作，為客戶提供更好的選擇、更廣的網絡和更快的交貨時間。

關於SM Investments Corporation

SM Investments Corporation是菲律賓領先的公司之一，投資於零售、銀行和房地產等市場領先的業務。它還投資於在菲律賓新興經濟中抓住高增長機遇的企業。

SM的零售業務是菲律賓最大、最多元化的業務，包括雜貨店、百貨店和專業零售店。SM旗下的房地產公司SM Prime Holdings, Inc.是菲律賓最大的綜合房地產開發商，業務涉及商場、住宅、寫字樓、酒店、會議中心以及與旅遊相關的房地產開發。SM 在銀行業的權益包括菲律賓最大的銀行BDO Unibank, Inc.，以及菲律賓第四大私營銀行中國銀行。

欲瞭解更多信息，請訪問www.sminvestments.com

SOURCE SM Investments Corporation