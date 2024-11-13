SM Investments 2024年前9月淨收入增長9%至609億比索

菲律賓帕賽市2024年11月13日 /美通社/ -- SM Investments Corporation（以下簡稱「SM Investments」）宣布，2024年前9個月的綜合淨收入為609億比索，較去年同期的559億比索增長9%。合並後營收也增長5%，達4625億比索，高於去年同期的4404億比索。

SM Investments總裁兼首席執行官Frederic C. DyBuncio表示：「第三季度，我們的各項業務繼續保持良好的增長勢頭，尤其是銀行業務。隨著通貨膨脹的緩解，我們仍然保持樂觀態度。宏觀經濟環境的改善應該對我們的業務和消費者未來發展都有所幫助。」

在淨收入總額中，銀行業務佔最大份額，為50%，房地產佔27%。零售業佔15%，組合投資佔8%。

SM Retail報告稱，其淨利潤從去年同期的137億比索降至128億比索。

零售收入增長了4%，從去年同期的2899億比索增至3018億比索。

百貨商店的利潤率趨於正常，仍高於疫情前的水平。食品零售業績保持良好，在銷量提升和擴張的支持下，營收增長7%。專賣店在健康美容、時尚等可選品類方面表現強勁。

BDO Unibank, Inc.（簡稱「BDO」）報告稱，由於核心中介和收費服務業務的持續貢獻，其淨利潤增長了12%，達到606億比索。

在核心業務持續強勁增長的支持下，China Banking Corporation的綜合淨收入達到創紀錄的184億比索，增長13%。

SM Prime的綜合淨收入從去年同期的301億比索增長到339億比索，增幅為12%。合並後營收增長了8%，從926億比索增至998億比索。

投資組合投資持續為合並淨收入做出正向貢獻。2GO Group, Inc.的營收增長了14%，這得益於旅遊人數的增加和旅游業的蓬勃發展。Atlas Consolidated Mining and Development Corporation的營收增長了7%，原因是銅價和金價上漲。

SM Investments的總資產增長了4%，達到1.7萬億比索。其資產負債比率保持穩健，淨債務佔32%，權益佔68%。

SOURCE SM Investments Corporation