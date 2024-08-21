國際商業獎將SM Investments評為年度最佳企業集團

菲律賓帕賽市2024年8月21日 /美通社/ -- 第21屆年度國際商業獎(International Business Awards®)頒獎典禮於近日盛大舉辦，這一全球頂級商業獎項授予SM Investments Corporation（簡稱SM Investments）傑出榮譽。SM Investments摘得Stevie®企業集團類年度最佳企業金獎和Stevie®最佳年度報告銀獎。

Stevie®金獎彰顯了SM Investments從馬尼拉的一家小鞋店發展成為菲律賓最大的企業集團之一的非凡成長歷程，進一步突顯出該公司通過龐大的零售、房地產、銀行和投資網絡，堅定履行對客戶的承諾。

Stevie®獎的一位評委評論道：「SM Investments亮眼的財務業績、對可持續發展的堅定承諾以及對社會福利和經濟的巨大貢獻，突出了其作為菲律賓領先企業集團的地位。」另一位評委稱贊SM持續為客戶提供優質服務，並在全國范圍內不斷擴張業務的同時，為更多的社區提供服務。

SM Investments總裁兼首席執行官Frederic DyBuncio說道：「這次獲獎將激勵我們更加努力地為客戶提供重要產品和服務，同時對我們所服務的社區產生積極的影響。我們希望繼續與利益相關方共同成長，推動更加可持續的未來。」

SM對菲律賓經濟做出了巨大貢獻，創造了超過130,000個工作崗位，並為100,000多家中小微企業提供幫助。SM基金會推動了教育、醫療和社區福利事業的發展，惠及100多萬菲律賓人，並資助了數千名學者。

SM Investments以「對客戶的承諾」為主題的《2023年綜合報告》榮獲Stevie®最佳年度報告銀獎。這一獎項體現出該報告以清晰有效的方式傳遞信息，證明SM Investments嚴格遵守全球報告標准，同時注重透明度和客戶滿意度。

SOURCE SM Investments Corporation