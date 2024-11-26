SM Investments榮獲企業卓越與可持續發展雙料大獎

菲律賓帕賽市2024年11月26日 /美通社/ -- SM Investments Corporation（簡稱SM Investments）最近在「2024年亞洲企業卓越與可持續發展獎」（ACES）評選中一舉斬獲「亞洲最具影響力公司」和「亞洲最佳可持續發展倡導者」兩項殊榮。

SM Investments總裁兼首席執行官Frederic C. DyBuncio表示：「我們非常榮幸能獲得這一表彰，我們會繼續努力，以負責任且可持續的方式與我們所服務的社區共同發展。」

ACES理事會稱讚了SM Investments在可持續發展方面所採取的全面方法，這種方法已融入其運營的方方面面。他們指出：「SM Investments的影響力已經超出了業務運營的範疇，他們為菲律賓乃至整個亞洲的可持續發展樹立了標桿。通過建設綜合社區、促進與中小微企業的合作以及重點關注公司治理，SM Investments已成為領導力的典範，不僅對其利益相關者，而且對更廣泛的社會經濟環境產生了積極影響。」

理事會還強調了SM Investments對可再生能源的承諾及其對員工多樣性和包容性的重視。SM Investments旗下的地熱發電子公司Philippine Geothermal Production Company在阿爾拜省的提維和奎松省的馬克班（Makban）經營地熱田，同時還在六個省勘探其他資源。

SM Investments擁有超過13萬名員工，其中63%的員工為女性，58%的領導職位由女性擔任。

ACES獎設立於2014年，旨在向全球商界展示亞洲企業的成就，並得到學術界、可持續發展和公共政策領域專家委員會的支持。

關於SM Investments Corporation

SM Investments Corporation是菲律賓領先的公司，主要投資零售業、銀行業和房地產領域的市場領先企業。該公司還投資於能夠抓住菲律賓新興經濟中的高增長機遇的企業。

SM的零售事業是菲律賓規模最大、最為多元化的零售業務，包括雜貨店、百貨公司和專賣店。SM的房地產部門SM Prime Holdings，Inc.是菲律賓最大的綜合房地產開發商，涉及購物中心、住宅、寫字樓、酒店和會議中心以及旅遊相關房地產開發。SM在銀行業的投資包括菲律賓最大的銀行BDO Unibank，Inc.，以及菲律賓第四大私營國內銀行China Banking Corporation。

詳情請訪問：www.sminvestments.com

SOURCE SM Investments Corporation