SM Investments上半年綜合淨收入增長10%，達400億比索，第二季度增長13%

菲律賓帕賽市2024年8月8日 /美通社/ -- SM Investments Corporation（簡稱「SM Investments」）宣布，2024年上半年綜合淨收入增長10%，達到402億比索，高於去年同期的365億比索。第二季度淨收入增長13%，達到218億比索。上半年合並後營收同比增長5%，從2867億比索增至3014億比索。第二季度營收增長6%，達到1577億比索。

SM Investments總裁兼首席執行官Frederic C. DyBuncio表示：「SM上半年業績的兩位數增長反映了我們積極的業務環境。第二季度的可自由支配支出提升了零售銷售額，同時我們的銀行、房地產和投資組合繼續保持良好表現。我們對下半年的前景保持謹慎樂觀。」

在總淨收入中，銀行業占據了最大份額，為50%。房地產貢獻了27%，零售業占14%，投資組合的份額為9%。

DyBuncio補充道：「我們也對近期首次發行的歐洲中期票據計劃的需求和積極反饋感到滿意，這突顯了我們財務質量和強大菲律賓公司可投資性的優勢。」

7月18日，SM Investments從其30億美元的歐洲中期票據計劃中定價了5億美元的提款，該計劃目前在新加坡交易所上市。這次發行超額認購了3.2倍，最終需求達到16億美元，是自2014年以來SM Investments最大規模的海外債券發行。

由於2023年取消流動性限制對消費的影響較大，SM Retail上半年的淨收入從去年的84億比索降至76億比索。

上半年收入同比增長4%，從1885億比索增至1969億比索。第二季度零售收入增長6%，淨利潤增長2%，顯示了對家電、美容和時尚等非必需品的消費。專業零售收入增長5%。食品零售收入增長7%。

SM Prime Holdings, Inc.報告其上半年綜合淨利潤增長13%，從去年同期的194億比索增至221億比索。

BDO Unibank, Inc. (BDO)報告上半年淨利潤為394億比索，同比增加12%，這得益於其核心中介和基於費用的服務業務的強勁增長勢頭。

China Banking Corporation報告上半年淨收入達到創紀錄的114億比索，同比增加6%，主要得益於核心貸款和存款業務的增強。

SOURCE SM Investments Corporation