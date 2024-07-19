SM INVESTMENTS在新加坡交易所上市5億美元債券

菲律賓帕賽市2024年7月19日 /美通社/ -- SM Investments Corporation（簡稱「SM Investments」）從其今年5月設立的30億美元多發行人歐元中期票據（EMTN）計劃中成功提取了5億美元。這些票據將在新加坡證券交易所（SGX-ST）上市。

此次發行獲得了3.2倍的超額認購，最終需求達到16億美元，成為SM Investments自2014年以來規模最大的離岸債券發行。

SM Investments董事長Amando Tetangco, Jr.表示：「我們成立的領先EMTN計劃使我們能夠有效地靈活獲取資金，尤其是在波動時期。我們認為，此次首發獲得的積極反響證明了菲律賓優質企業的可投資性。」

該債券的收益率為5.466%，比美國國債基準高出135個基點。票面利率為5.375%。最終的利差比最初的價格指導收緊了35個基點。

5年期票據面向全球優質客戶發行。按地域劃分，87%的5年期票據發行到亞洲，13%發行到歐洲、中東和非洲地區。按投資者類型劃分，83%的5年期票據面向基金經理/資產經理發行，11%面向銀行/金融機構，6%面向私人銀行/其他。

SM Investments的全資子公司SMIC SG Holdings Pte. Ltd.發行的這些票據由SM Investments擔保。匯豐(HSBC)、摩根大通(J.P. Morgan)、渣打銀行(Standard Chartered Bank)和瑞銀集團(UBS)受SM Investments委託，擔任聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人，BDO Capital和China Bank Capital擔任聯席牽頭經辦人。

發行EMTN所得款項淨額將撥作一般企業用途。

有關SM Investments及其近期債券發行的更多詳情，請訪問 www.sminvestments.com.

關於SM Investments Corporation

SM Investments Corporation是菲律賓領先的公司，投資於零售業、銀行業和房地產領域的市場領先業務。該公司還投資於能夠抓住菲律賓新興經濟中的高增長機遇的企業。

SM的零售事業是菲律賓規模最大、最為多元化的零售業務，包括雜貨店、百貨公司和專賣店。SM的房地產部門SM Prime Holdings，Inc.是菲律賓最大的綜合房地產開發商，涉及購物中心、住宅、寫字樓、酒店和會議中心以及旅遊相關房地產開發。SM在銀行業的投資包括菲律賓最大的銀行BDO Unibank，Inc.，以及菲律賓第四大私營國內銀行China Banking Corporation。

SOURCE SM Investments Corporation