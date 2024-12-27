SM集團以謹慎樂觀的態度邁向2025年

菲律賓帕賽市2024年12月28日 /美通社/ -- The SM Group在菲律賓經濟持續增長的鼓舞下，以謹慎樂觀的態度迎接即將到來的新一年。

SM Investments總裁兼首席執行官Frederic C. DyBuncio表示，盡管比索波動性和高通脹的挑戰仍然存在，但商業領域已經很好地適應了這些變化。

根據菲律賓統計局的數據，家庭最終消費支出在第三季度同比增長了5.1%，與去年同期的增長水平持平，表明穩定需求支撐了家庭支出。

DyBuncio先生表示：「如果通脹有所緩解，將會引發強勁的信心回升。這可能會為國內以消費者為中心的行業創造機會，我們也做好了准備以滿足這些不斷變化的需求。」

為滿足日益增長的需求，SM集團持續擴展至更多服務不足的地區，為可持續經濟發展做出貢獻，並與政府利益相關方合作，改善現代零售、金融服務和綜合地產開發的可及性。

他說：「通過在全國更多地方投資和擴展業務，SM創造了新市場，並改善了這些重要領域的准入，服務更多社區，同時助力刺激持續的經濟活動。」

DyBuncio先生還表示，SM繼續投資具有前景的領域，如可再生能源和物流，以促進經濟活動。

SM集團通過菲律賓地熱生產公司(PGPC)投資清潔能源行業，PGPC提供300兆瓦的地熱蒸汽供應。SM計劃通過PGPC進一步開發地熱特許權，以支持菲律賓能源部到2040年實現50%可再生能源供應的目標。

為推動循環利用和綠色能源生產，SM的地產部門SM Prime Holdings與 GUUN Co. Ltd.合作，引入日本技術減少垃圾填埋影響。該技術將不可回收和難以回收的包裝材料轉化為替代燃料。

SM的銀行部門BDO Unibank是可再生能源項目的最大融資機構之一。截至2023年12月，BDO已在可持續金融領域投資了8980億比索，包括為59個可再生能源項目提供貸款。

在物流和旅游方面，改善跨菲律賓群島的運輸網絡將連接旅游區和工業區，助力實現包容性增長。通過子公司2GO，SM在2024年推出了「MV Masigla」和「MV Masikap」輪船，進一步連接包括伊洛伊洛、巴科洛德、卡加延德奧羅和馬尼拉在內的19個港口，為政府通過升級旅游基礎設施和生態系統實現中期增長的目標提供支持。

DyBuncio先生指出：「我們2025年的重點將是推動有目標的增長，通過我們的投資賦能社區和合作伙伴，共同邁向可持續的未來。」

SOURCE SM Investments Corporation