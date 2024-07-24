SM集團慶祝房地產創新與發展30周年

菲律賓帕賽市2024年7月24日 /美通社/ -- SM集團旗下地產子公司SM Prime控股有限公司慶祝在菲律賓證券交易所上市三十周年，標誌著菲律賓房地產行業三十年的轉型發展。SM Prime由具有遠見卓識的企業家Henry Sy先生於1994年創立，最初只有四個購物中心，現已發展成為東南亞領先的綜合房地產開發商，管理著一個多元化的投資組合，包括91個住宅開發項目、86個購物中心、22棟辦公大樓、10家酒店和8個會議中心，遍布22個充滿活力的城市。

SM Prime控股有限公司總裁Jeffrey C. Lim就公司實現這一重要里程碑表示：「我們非常高興迎來上市30周年。在創始人Henry Sy先生的願景的指引下，SM Prime旨在在菲律賓打造世界一流的購物、餐飲、娛樂和休閒場所。多年來，作為一家綜合房地產開發商，我們不斷突破界限。」