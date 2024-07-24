SM集團慶祝房地產創新與發展30周年

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SM Investments Corporation

24 7月, 2024, 17:22 CST

菲律賓帕賽市2024年7月24日 /美通社/ -- SM集團旗下地產子公司SM Prime控股有限公司慶祝在菲律賓證券交易所上市三十周年，標誌著菲律賓房地產行業三十年的轉型發展。SM Prime由具有遠見卓識的企業家Henry Sy先生於1994年創立，最初只有四個購物中心，現已發展成為東南亞領先的綜合房地產開發商，管理著一個多元化的投資組合，包括91個住宅開發項目、86個購物中心、22棟辦公大樓、10家酒店和8個會議中心，遍布22個充滿活力的城市。

SM Prime控股有限公司總裁Jeffrey C. Lim就公司實現這一重要里程碑表示：「我們非常高興迎來上市30周年。在創始人Henry Sy先生的願景的指引下，SM Prime旨在在菲律賓打造世界一流的購物、餐飲、娛樂和休閒場所。多年來，作為一家綜合房地產開發商，我們不斷突破界限。」

Marking 30 Years of Shared Prosperity: SM Prime Holdings' Board of Directors Hans T. Sy, Amando M. Tetangco, Jr. (concurrently SM Investments Chairman), Jeffrey C. Lim, and Henry T. Sy, Jr. lead a bell-ringing ceremony with Philippine Stock Exchange's President and CEO Ramon S. Monzon, Directors Eddie T. Gobing and Ma. Vivian Yuchengco, COO Roel A. Refran, Issuer Regulation Division Head Marigel M. Baniqued-Garcia, and General Counsel Veronica V. Del Rosario. (PRNewsfoto/SM Investments Corporation)
Marking 30 Years of Shared Prosperity: SM Prime Holdings' Board of Directors Hans T. Sy, Amando M. Tetangco, Jr. (concurrently SM Investments Chairman), Jeffrey C. Lim, and Henry T. Sy, Jr. lead a bell-ringing ceremony with Philippine Stock Exchange's President and CEO Ramon S. Monzon, Directors Eddie T. Gobing and Ma. Vivian Yuchengco, COO Roel A. Refran, Issuer Regulation Division Head Marigel M. Baniqued-Garcia, and General Counsel Veronica V. Del Rosario. (PRNewsfoto/SM Investments Corporation)

在上市30周年之際，SM Prime將開設三座新的購物中心：SM City Caloocan、位於宿務的SM City J Mall，以及位於北伊羅戈斯省的SM City Laoag。此外，該公司還啟動了SM Megamall等標誌性地標的重建和擴建工作，並在對SM Mall of Asia、SM City Cebu、SM City Iloilo和SM City Bacolod進行升級改造。SM Prime還將重點提升其在大雅臺和八打雁的休閒家園（Leisure Homes），引進設有約17,000間客房的新酒店，並開發集辦公和零售空間於一體的多功能商業建築。

SM Prime將繼續致力於賦能當地社區，目前中小微企業（MSME）占其商業租戶的63%。該公司通過各項支持計劃和舉措，包括舉辦人才招聘會和與地方政府部門合作，在推動經濟增長方面發揮著舉足輕重的作用。

展望未來，SM Prime將繼續致力於在菲律賓各大城市樹立綜合房地產開發典範，強調創新與可持續發展實踐，旨在提升數百萬菲律賓人的生活質量。

欲了解更多關於SM Prime控股有限公司及其轉型項目的信息，請訪問 www.smprime.com 。

SOURCE SM Investments Corporation

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