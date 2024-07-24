SM集團慶祝房地產創新與發展30周年

24 7月, 2024, 17:22 CST
菲律賓帕賽市2024年7月24日 /美通社/ -- SM集團旗下地產子公司SM Prime控股有限公司慶祝在菲律賓證券交易所上市三十周年，標誌著菲律賓房地產行業三十年的轉型發展。SM Prime由具有遠見卓識的企業家Henry Sy先生於1994年創立，最初只有四個購物中心，現已發展成為東南亞領先的綜合房地產開發商，管理著一個多元化的投資組合，包括91個住宅開發項目、86個購物中心、22棟辦公大樓、10家酒店和8個會議中心，遍布22個充滿活力的城市。
SM Prime控股有限公司總裁Jeffrey C. Lim就公司實現這一重要里程碑表示：「我們非常高興迎來上市30周年。在創始人Henry Sy先生的願景的指引下，SM Prime旨在在菲律賓打造世界一流的購物、餐飲、娛樂和休閒場所。多年來，作為一家綜合房地產開發商，我們不斷突破界限。」
在上市30周年之際，SM Prime將開設三座新的購物中心：SM City Caloocan、位於宿務的SM City J Mall，以及位於北伊羅戈斯省的SM City Laoag。此外，該公司還啟動了SM Megamall等標誌性地標的重建和擴建工作，並在對SM Mall of Asia、SM City Cebu、SM City Iloilo和SM City Bacolod進行升級改造。SM Prime還將重點提升其在大雅臺和八打雁的休閒家園（Leisure Homes），引進設有約17,000間客房的新酒店，並開發集辦公和零售空間於一體的多功能商業建築。
SM Prime將繼續致力於賦能當地社區，目前中小微企業（MSME）占其商業租戶的63%。該公司通過各項支持計劃和舉措，包括舉辦人才招聘會和與地方政府部門合作，在推動經濟增長方面發揮著舉足輕重的作用。
展望未來，SM Prime將繼續致力於在菲律賓各大城市樹立綜合房地產開發典範，強調創新與可持續發展實踐，旨在提升數百萬菲律賓人的生活質量。
欲了解更多關於SM Prime控股有限公司及其轉型項目的信息，請訪問 www.smprime.com 。
SOURCE SM Investments Corporation
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