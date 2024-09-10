Smartkem 將於 MicroLED Connect 2024 亮相和參展

英格蘭曼徹斯特2024年9月10日 /美通社/ -- 專注於開發下一代顯示技術的領先企業 Smartkem（納斯達克：SMTK），其下一代有機薄膜電晶體 (OTFT) 有望徹底改變顯示產業。公司今日宣佈，將於 2024 年 9 月 25 日（星期三）至 26 日在荷蘭埃因霍溫舉行的年度 MicroLED Connect 大會上，展示其最新的技術。此次大會由 TechBlick 和 MicroLED Association 聯合主辦。

展示日期：2024 年 9 月 26 日（星期四）

時間：14:20-14:35 中部時間

標題：晶片優先主動矩陣製程：高效連接 TFT 背板與 MicroLED

地點：荷蘭愛因霍溫高科技園會展中心

由 Smartkem 科技總監 Simon Ogier 博士主講的「晶片優先主動矩陣製程：高效連接 TFT 背板與 MicroLED」，將介紹一種利用 Smartkem 專有的 OTFT 技術開發 microLED 顯示器的晶片優先策略。Smartkem 亦將參展 MicroLED Connect，展位號碼為 25 號。Ogier 博士將參加整個會議，並將參與一對一會議。

有關會議的更多資訊，請瀏覽：https://www.microledconnect.com/

Smartkem 的納斯達克資訊可在納斯達克網站上找到：https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/smtk

關於 Smartkem

Smartkem 致力於以其顛覆性的有機薄膜電晶體 (OTFT) 重塑電子世界，並藉 OTFT 的潛力驅動下一代顯示器的發展。Smartkem 專利的 TRUFLEX® 半導體和介電墨水（或被稱為液體電子聚合物），可用於製造一種新型電晶體，有望革新顯示器產業。Smartkem 的墨水能夠實現低溫印列工藝，與現有製造基礎設施相容，繼而提供成本低廉且性能優於現有型號的顯示器。公司的電子聚合物平台可應用於多種顯示技術，包括 microLED、mini LED 和 AMOLED 顯示器，以滿足下一代電視機、手提電腦、虛擬實境 (VR) 頭戴式裝置、智能手錶和智能手機的需求。

Smartkem 在英國曼徹斯特的研發中心開發其材料，而半導體製造業務則在英國塞奇菲爾德的過程創新中心 (CPI) 進行。Smartkem 亦在台灣設有現場應用辦事處。公司擁有豐富的知識產權矩陣，包括在 19 個專利族中獲得 125 項專利和 40 個經過編碼的商業秘密。有關更多資訊，請瀏覽：www.smartkem.com 並在 LinkedIn (www.linkedin.com/company/smartkem-limited) 和 Twitter (@SmartkemOTFT) 上追蹤我們。

關於 MicroLED Connect

由 TechBlick 和 MicroLED Association 主辦的 MicroLED Connect 薈萃了來自 MicroLED 行業各領域的專家。大會將提供世界一流的議程內容、精彩的展覽，以及業界領先大師班和導覽講解。

關於 TechBlick

每年，TechBlick 都會為其訂戶提供 350 多場由分析師挑選的線上直播演示和 10 多個由行業領導的大師班。顧問持續關注技術和市場的發展，甄別從 OEM 和最終用戶到創新初創企業和商業相關研究人員等重要持份者。TechBlick 籍由活動策劃，提供涵蓋關鍵創新趨勢、使能或突破性技術、市場動態和新興應用全面的環球視野。

關於 MicroLED Association

MicroLED Industry Association 的成立旨在加速 microLED 顯示技術的普及。協會聚集了活躍於 MicroLED 行業的公司、研究人員和組織，並為解決共同的技術問題、促成合作以及共享相關資訊、資源和工具提供了理想的平台。

前瞻性聲明

本新聞稿中所有非歷史事實的陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於有關 Smartkem 對其市場地位和市場機會的預期、有關其產品開發、製造和銷售以及與其合作夥伴和投資者的關係的預期和計劃。這些陳述並非歷史事實，而是基於 Smartkem Inc. 當前的預期、估計和預測，當中涉及其業務、營運和其他類似或相關因素。如「可能」、「將」、「能夠」、「會」、「應該」、「預期」、「預測」、「潛在」、「繼續」、「有望」、「打算」、「計劃」、「預測」、「相信」、「估計」和其他類似或相關的表述均用作辨別該等前瞻性陳述，惟並非所有前瞻性陳述均包含該等詞彙。前瞻性陳述涉及諸多已知及未知風險、不確定性及難以或無法預測的假設，乃至在某些情況下超出本公司之控制，因此請勿過度依賴前瞻性陳述。實際結果可能因多種因素而顯著有別於與前瞻性陳述中的結果，其中該等因素包括本公司向美國證券交易委員會提交的文件中所述者。即便獲得新的資訊，本公司概無義務修改或更新本新聞稿所載的資訊，以反映日後的事件或情況。

SOURCE Smartkem