SML集團引入新投資者 加速下一階段全球增長

SML擁有強大的全球制造布局，業務覆蓋20多個國家/地區。憑借深厚的技術專長與敏捷的執行能力，為客戶提供貫穿產品全生命周期的服務，從概念設計、包裝，到數字化集成與數據分析，一應俱全。該公司持續投入研發和先進的數字化解決方案，不斷鞏固其在品牌識別與數字智能生態領域的創新領先地位。

在2024年創下業績記錄之後，儘管面臨全球逆風，SML在2025年仍保持強勁表現，通過新建生產基地、達成重要客戶合作，以及推出InfuseRFID、工廠維護解決方案和即將上線的數字產品護照(DPP)等舉措在可持續發展與創新領域取得重大進展，進一步拓展了全球版圖。這些成就彰顯了SML戰略的優越性、團隊實力，以及精準敏捷的發展演變能力。

在新股東與SML領導團隊的共同引領下，公司即將開啟全新征程。懷著對公司四十年傳承的深深敬意，SML正以煥新的活力與清晰的全球增長藍圖，投入這一嶄新篇章。

投資者信心與戰略契合

方源資本與CPE源峰的投資，彰顯了其對SML長期發展軌跡及持續推動品牌識別與數字智能領域轉型的堅定信心。

兩家投資機構不僅具備區域與全球專長、廣泛的網絡，還秉持著對創業精神、創新和長期價值創造的共同理念。

管理層觀點

SML集團首席執行官劉嘉慈(Ignatius K.C. Lau)先生評論道：

「2024年是我們有史以來最成功的一年，儘管面臨全球挑戰，2025年我們仍延續了增長勢頭。這些里程碑反映了SML戰略的優勢、我們員工的辛勤付出以及我們卓越的應變執行能力。方源資本和CPE源峰的投資，既是對我們過去四十年發展成果的有力肯定，也是下一階段發展的催化劑。我們將繼續堅定不移地走下去——推進創新、提升領導力並進行人才投資。」

SML集團候任董事長Rishi Pardal先生指出：

「SML最大的優勢在於其員工——他們富有創造力、敬業奉獻，且始終以客戶為先。在我們進入新階段之際，我們的重點仍將放在吸引和賦能人才、加大創新投入以及保持敏捷性上，確保我們能充分準備好服務那些擁抱數字化未來的客戶。」

方源資本董事總經理黃芝駿(Andrew Huang)先生表示：

「我們關注SML多年，認為其正在推進的轉型擁有巨大潛力。作為一家由創始人引領、兼具敏捷性與創業精神的企業，SML的創新和協作文化，與我們深信不疑的價值觀——誠信、團隊合作和前瞻思維——高度契合。方源資本在消費、零售和工業領域擁有深厚的網絡，我們期待與領導團隊建立協作伙伴關係，共同推動公司下一階段的增長。」

CPE源峰董事總經理董和孟(Hemeng Dong)先生補充道：

「CPE源峰擁有從關鍵供應鏈到潛在客戶的廣泛投資生態，我們致力於支持SML提供卓越的產品和集成數字化解決方案，助力客戶提升交付時效、產品質量與綜合運營效能。我們將幫助SML滿足市場對RFID、DPP和FCS解決方案日益增長的需求，探索標籤、包裝和軟件領域的新機遇，並為我們的客戶創造長期價值。」

未來之路

SML正依托其卓越的標籤與包裝能力，加速在RFID、數字產品護照(DPP)、工廠維護解決方案(FCS)及數字ID領域的創新。公司的戰略方向仍聚焦於通過增強商業能力、創新和數字化轉型來實現增長，以構建一個更加敏捷、以客戶為中心、全球一體化的組織。

關於 SML

作為單品級射頻識別(RFID)等數字識別解決方案的全球領導者，SML正通過智能、創新且可持續的解決方案提升品牌價值，重塑全球品牌識別行業的未來。憑借逾40年的零售行業積澱，SML將尖端科技與創新設計相融合，助力品牌強化身份特徵、提升防偽能力，並優化從工廠到貨架乃至全鏈條的運營效能。作為單品級品牌識別解決方案的全球翹楚，SML每年為全球數十億件商品提供服務，推動數據化運營，賦能更敏捷的智慧零售。

SML在20多個國家/地區擁有超過25個業務據點，通過多元化且以客戶為中心的團隊提供全球視野與本地專長。SML與全球600多個品牌合作，提供可擴展的高質量解決方案，並確保供應鏈各環節的精準性、可持續性和一致性。

值得信賴的解決方案 ——由人提供支持

欲了解更多信息，請訪問： https://www.sml.com/。

關於方源資本

方源資本是亞洲一家成熟的獨立私募股權投資機構，專注於對行業領導者進行長期投資，與管理團隊緊密合作以釋放價值和驅動增長，同時致力於對其運營所在的社區產生積極影響。方源資本擁有出色的投資記錄，在全球多個行業完成了眾多標誌性投資，涵蓋消費、工業和商業服務等領域。方源資本為全球領先的公共養老基金、主權財富基金及其他機構投資者管理資產。

欲了解更多信息，請訪問：www.fountainvest.com

關於 CPE源峰

CPE源峰是一家立足亞洲、放眼全球的領先另類資產管理公司，管理資產規模約220億美元。秉承長期願景和價值投資策略，CPE源峰為來自以下三個關鍵領域——科技與工業、消費與醫療、基礎設施——的領先企業提供創新的投資解決方案。憑借迄今成功的長期業績，CPE源峰管理的基金獲得了來自北美、歐洲、亞洲及中東的200多家國內外機構投資者的支持。核心投資團隊已完成全球300多項投資，使公司積累了關鍵的行業知識和廣泛的商業網絡。憑借扎實的投資與研究流程、深厚的行業專長及專業的投資組合管理能力，CPE源峰與其投資組合公司建立長期關係，以驅動其價值創造和可持續增長。

欲了解更多信息，請訪問：www.cpe-fund.com

