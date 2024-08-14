鎧應科技發布SMP-2400：提升數位看板新高度

鎧應科技
14 8月, 2024, 11:33 CST
台北2024年8月14日 /美通社/ -- 鎧應科技，數位看板解決方案的領導者，驕傲地宣布推出其最新創新產品SMP-2400數位看板播放器。此最先進的設備設計旨在滿足現代企業的需求，提供卓越的性能、多功能性和用戶友好的特性。
SMP-2400為數位看板設立了新的標準，能夠支持最多三個HDMI顯示器，提供令人驚嘆的4K視頻播放，確保驚人的視覺效果。這款強大的播放器配備雙LAN端口，增強網絡安全性和穩定性，使其成為零售、企業、教育和醫療等各行各業的理想選擇。
SMP-2400的主要特點：
- 支援多重顯示： SMP-2400可以同時驅動最多三個HDMI顯示器，讓企業創造沉浸式和吸引人的視覺體驗。
- 內建支援兩螢幕，可解鎖至三個螢幕： 體驗無與倫比的靈活性，SMP-2400內建支持雙螢幕，簡單解鎖第三個螢幕，將您的看板推向新高度，滿足觀眾不斷變化的需求，提升品牌存在感。
- 4K視頻播放： 享受清晰的4K視頻播放，捕捉每個細節，確保您的內容脫穎而出，留下深刻印象。
- 靈活的存儲選項： 配備雙Type-C端口和SSD接口，SMP-2400提供靈活且可擴展的存儲解決方案，以滿足不同內容和使用場景的需求。
- 增強的網絡安全性： 雙LAN端口提供安全穩定的網絡連接，減少停機時間，確保持續的內容傳遞。
- 多功能播放模式： 播放器支持多種媒體格式，包括YouTube和HTML5，確保與各種內容類型的兼容性。
數位看板的變革
SMP-2400不僅僅是一個數位看板播放器；它是一個綜合解決方案，旨在滿足企業不斷變化的需求。無論是用於廣告、信息傳遞還是互動顯示，SMP-2400都提供了所需的靈活性和性能，以吸引觀眾並推動成果。
了解更多有關SMP-2400的信息以及它如何提升您的數位看板體驗，請至SMP-2400 頁面。
SOURCE 鎧應科技
分享這篇文章