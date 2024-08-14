鎧應科技發布SMP-2400：提升數位看板新高度

台北2024年8月14日 /美通社/ -- 鎧應科技，數位看板解決方案的領導者，驕傲地宣布推出其最新創新產品SMP-2400數位看板播放器。此最先進的設備設計旨在滿足現代企業的需求，提供卓越的性能、多功能性和用戶友好的特性。

SMP-2400為數位看板設立了新的標準，能夠支持最多三個HDMI顯示器，提供令人驚嘆的4K視頻播放，確保驚人的視覺效果。這款強大的播放器配備雙LAN端口，增強網絡安全性和穩定性，使其成為零售、企業、教育和醫療等各行各業的理想選擇。