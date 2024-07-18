SMU的EMBA躍居亞洲第三、全球第27位

QS商科碩士排名評估48個地區的222個項目

新加坡2024年7月18日 /美通社/ -- 新加坡管理大學(SMU)的高級工商管理碩士(EMBA)項目在2024年7月17日最新發布的QS高級工商管理碩士排名中升至亞洲第3位、全球第27位。

在英國分析公司Quacquarelli Symonds (QS)發布的備受推崇的2024年度排名中，SMU的EMBA項目上升了五個名次，位列全球參評的222個EMBA項目的前30名。在亞洲，該項目從去年的第10名上升到第3名。

SMU李光前商學院院長Bert De Reyck教授表示：「SMU的EMBA項目因其為不同背景的高級行業領導者提供的變革性學習體驗而獲得全球認可。此項認可激勵我們進一步提升在提供世界級教育和推動課程創新方面的努力。」

關於SMU EMBA項目

SMU EMBA於2011年推出，是一個創新的項目，為參與者提供了在一個項目中向多個世界級機構學習的獨特機會。為期12個月的模塊化課程包括在著名合作大學的海外學習部分，例如中國的上海交通大學安泰經濟與管理學院、歐洲的SDA博科尼商學院以及美國的紐約大學斯特恩商學院。

盡管該項目相對較新，SMU EMBA成功吸引了來自各個行業的全球高級領導者。每位參與者平均擁有18年的工作經驗。值得注意的是，SMU EMBA旨在將多年擔任職能領導者的人轉變為戰略思考者。它還非常適合高級管理人員繁忙的日程安排，支持最小限度地中斷工作，並能將課堂上獲得的知識直接應用於實際工作中。

該項目由具有深厚國際研究背景和/或廣泛行業經驗的教師教授。SMU EMBA還提供終身學習機會，支持畢業生返校參加免費課程，同時重新與同學聯繫並建立新的網絡，包括參加新的海外學習部分以及MBA選修課程。

關於排名方法

SMU的EMBA項目在五個指標中的四個上得分超過全球平均水平，得分為70.0（滿分100分）。這四個卓越指標是：高管概況94.6（全球平均61.6）；思想領導力76.0（全球平均46.5）；職業成果70.0（全球平均58.6）；以及多樣性68.4（全球平均56.2）。

有關排名詳情，請參考QS EMBA排名。

SOURCE 新加坡管理大學