新華絲路：賽拉弗在SNEC光伏大會暨(上海)展覽會上推出全場景應用全新光伏組件

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新華絲路

24 6月, 2024, 17:41 CST

北京2024年6月24日 /美通社/ -- 全球領先的太陽能產品制造商賽拉弗能源集團股份有限公司（以下簡稱「賽拉弗」）在剛剛結束的SNEC第十七屆(2024)國際太陽能光伏與智慧能源（上海）大會暨展覽會上推出了TOPCon雙面組件和HJT 720W組件等一系列新型光伏組件。

6月13日至15日在中國東部上海舉行的此次展覽會上，這些新產品引起了與會者的廣泛關注。

圖片顯示賽拉弗能源集團股份有限公司（「賽拉弗」）參加6月13日-15日在中國上海舉辦的第十七屆（2024）國際太陽能光伏與智慧能源（上海）大會暨展覽會（SNEC）
圖片顯示賽拉弗能源集團股份有限公司（「賽拉弗」）參加6月13日-15日在中國上海舉辦的第十七屆（2024）國際太陽能光伏與智慧能源（上海）大會暨展覽會（SNEC）

值得注意的是，在採用TOPCon和HJT太陽能電池技術的新產品中，Hydra系列的HJT雙面組件功率為720W，能量轉換效率為23.18%，雙面率為90% ±5%。此類模塊適用於大型地面電站、工商業屋頂等應用場景。

展會上展出的另一款新產品Sable 620W TOPCon系列雙面組件的能量轉換效率為22.95%，可有效降低熱點效應，降低組件熱點風險。

賽拉弗在努力科技創新、推出新產品的同時，也一直將ESG理念融入研發創新、質量管理、供應鏈管理、智能制造的全流程，積極實施雙碳戰略。

賽拉弗在光伏行業面臨越來越大壓力的背景下，依靠深厚的技術和產品積累，不斷鞏固行業競爭力。賽拉弗董事長李綱(Polaris Li)表示，未來，賽拉弗將深化通過技術創新促進可持續發展的企業戰略，與上下游合作伙伴攜手，開啟淨零碳排放的新征程。

在中國政府提出的二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和的雙碳目標指導下，以風能和光伏為主導的新能源產業成為形成優質新型生產力的重要領域，前景光明。

賽拉弗自成立以來，十多年來一直穩步發展。該公司的全球產能為13GW，其光伏產品已在全球120多個國家使用。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/340741.html

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