Soilbuild將商業版圖拓展至越南工業房地產領域

Spectrum Nghệ An將按照LEED（能源與環境設計先鋒）綠色建築標準，在乂安省WHA工業區二區內開發面積從3200平方米到14000平方米不等的裝配式廠房。該項目佔地15.6公頃，計劃於2024年6月動工，一期工程預計於2025年第一季度完工。

在啟動儀式上，WHA副總裁Anchalee Prasertchand女士向速美集團頒發了土地使用證，為雙方的長期合作奠定了堅實的基礎。WHA是一家領先的工業地產和工業園區開發商。

速美國際（越南）總經理陳孔堯先生 (Ben Ding Khoon Yew)在啟動儀式上表示：「越南正從全球供應鏈轉移中獲得大量機遇。隨著大型跨國公司的進駐，越南對符合國際標準的優質裝配式工廠和倉庫的需求日益增長。速美集團致力於在我們多年積累的基礎上開發優質工業空間，以滿足本地和跨國公司的不同需求，幫助他們實現業務增長。」

速美集團還與知名可持續發展諮詢公司GreenA Consultants簽署了合作協議，將共同建設和開發LEED綠色建築標準項目。此舉彰顯了速美集團在越南工業房地產領域推廣綠色和可持續發展標準的堅定決心。

速美集團董事Lim Han Qin先生表示：「速美集團是可持續發展的先行者。早在2010年，我們便建成了新加坡首座符合最高綠色認證標準的建築。多年來，我們始終堅守在可持續發展的道路上，不僅致力於降低整體能耗和排放，更努力為子孫後代打造一個更加可持續且富有彈性的城市環境。」

關於速美集團

速美集團是一家領先的綜合性房地產集團，在建造、開發和管理屢獲殊榮的住宅和商業空間物業組合方面有著良好的記錄。

憑藉超過47年的豐富經驗，速美集團開發了一系列住宅物業，從高端豪華公寓到有地住宅和保護性住宅，應有盡有。

速美集團還打造了眾多功能齊全的商務空間，以滿足各行各業跨國公司和本地企業的需求，並獲得了PropertyGuru亞洲不動產獎2020年度「最佳工業開發商」的最高榮譽。集團的商務地產組合包括Solaris @ one-north、Solaris @ Kallang164、Tai Seng Exchange、Trion、Revv、West Park Biz Central和Eightrium @ Changi Business Park等旗艦項目。

速美集團對可持續發展和品質的追求也得到了認可，其多個項目獲得了綠色建築標誌鉑金認證（新加坡綠色建築標準），並斬獲了多項殊榮，包括Solaris @ one-north項目獲得的2016年世界不動產聯盟全球卓越建設獎(FIABCI World Prix d'Excellence Awards)可持續發展類全球金獎、新加坡建築師協會(Singapore Institute of Architects)和新加坡國家公園管理局聯合頒發的Skyrise Greenery獎、Solaris @ one-north項目獲得的芝加哥雅典娜建築設計博物館(Chicago Athenaeum)「綠色優良設計獎」，以及Tai Seng Exchange項目獲得的「最佳工業智慧建築開發獎」。

SOURCE Soilbuild Group