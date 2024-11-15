Solidion Technology 宣布企業財資策略性 Bitcoin 配置

達拉斯2024年11月15日 /美通社/ -- Solidion Technology, Inc.（納斯達克：STI）今天宣布，在其企業庫務策略上向前邁進一大步，將其超額現金儲備的絕大部份分配給 Bitcoin。這項措施，加上最近選舉出的支持加密貨幣的政府所影響的更廣泛的支持 Bitcoin 的環境，鞏固了該公司對 Bitcoin 作為價值儲存和戰略資產的角色的長期信念。Solidion 的核心業務繼續開發和商業化高容量矽陽極材料，為汽車製造商和其他能源儲存應用提供非矽烷氣體和石墨烯增強版本，並在我們無與倫比的 550 多項專利組合中運用其他先進電池技術。

Bitcoin 分配策略的關鍵方面

分配給 Bitcoin 的 60% 多餘現金： Solidion 將承諾營運所得超額現金的 60% 用於購買 Bitcoin。

Solidion 將承諾營運所得超額現金的 60% 用於購買 Bitcoin。 利息收益轉換為 Bitcoin： Solidion 將貨幣市場帳戶中持有現金的利息收入轉換為 Bitcoin。

Solidion 將貨幣市場帳戶中持有現金的利息收入轉換為 Bitcoin。 未來資金籌集承諾以獲得額外的 Bitcoin： Solidion 將指定長期持有 Bitcoin 收購的資金百分比。

此配置反映了透過利用 Bitcoin 的潛力，作為對沖通脹以及作為多元化財庫的寶貴組成部分，以提高股東價值的堅定承諾。

把握近期支持比特幣的大勢所趨

最近的選舉結果引起了對 Bitcoin 的重大關注，新政府以其支持 Bitcoin 的立場和對策略 Bitcoin 儲備的支援而聞名。最近的 Bitcoin ETF 浪潮,，彰顯出有利監管框架和更多機構採用 Bitcoin 的潛力，強調比特幣的價值定位，並使其成為尋求抗通脹價值儲備的企業庫房的理想資產。

Bitcoin 作為戰略財庫資產

人稱「數碼黃金」的 Bitcoin，在過去的十年中逐漸增長，透過權力法律動態發展，成為世界公認的儲值工具和通貨膨脹對沖工具。 機構投資者、全球財富經理、公司和私人繼續大量調整此技術：鑒於其稀有性、數碼化、分散性、透明性和全球流動性的特點，是任何其他資產都無法比擬的。

財務總監聲明

Solidion 財務總監 Vlad Prantsevich 表示：「我們非常相信 Bitcoin 對金融系統的轉型潛力，我們認為我們的配置既是安全的價值儲存方，也是引人入勝的投資。隨著證券交易委員會最近批准 Bitcoin ETF，我們已經看到機構接受的重大進展。此外，我們預計 Bitcoin 的下一個演變將是主權國家和公司廣泛採用作儲備資產，隨著 Bitcoin 獲得進一步的全球採用，為此電子貨幣創造重大價值和長期上升潛力，我們已經完成了第一筆購買，很高興能繼續按照既定政策，按部就班入手 Bitcoin，並在向前邁進的過程中不斷演變我們的策略。」

如需更多資訊，請瀏覽 www.solidiontech.com 或聯絡投資者關係部門。

Solidion Technology 簡介

總部位於德州達拉斯，在俄亥俄州代頓設有試產設施的 Solidion（納斯達克：STI），其核心業務包括電池材料和組件的製造，以及用於地面、空運和海上運輸的儲能系統和電動汽車的新一代電池的開發和生產。Solidion 擁有超過 550 項專利組合，涵蓋高容量、非矽烷氣體和石墨烯基矽陽極、生物基石墨、先進鋰硫和鋰金屬科技等創新。

有關前瞻性陳述的注意事項：

本新聞稿包含根據《1995 年私人證券訴訟改革法案》（The Private Securities Litigation Reform Act of 1995）所定義的前瞻性陳述。Solidion Technology Inc.（納斯達克股票代碼：STI）（以下簡稱「公司」、「Solidion」、「我們」、「我們的」或「我方」）希望利用《1995 年私人證券訴訟改革法案》的安全港條文， 並在與該安全港法規相關的情況下納入此警示性聲明。「預測」、「相信」、「可能」、「估計」、「繼續」、「預期」、「擬」、「應該」、「規劃」、「可以」、「目標」、「潛在」、「很可能」、「期望」和類似的表達（如與我們有關），旨在識別前瞻性陳述。我們不承擔因新資訊、未來發展或其他原因而公開更新任何前瞻性陳述的義務，除非法律另有規定。

SOURCE Solidion Technology, Inc.